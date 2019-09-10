Politico: Европа, похоже, миновала пик популизма

Казалось бы, после недавнего впечатляющего успеха «Альтернативы для Германии» (AfD) на региональных выборах в ФРГ, говорить о прохождении пика популизма и ультраправого национализма как минимум преждевременно. Однако целая серия недавних событий в Великобритании, Италии, Франции, Испании, Австрии, Словакии и Чехии позволяет говорить о начавшемся развороте общественного мнения в Европе, считает журнал Politico. Даже если это так, то это не означает исчезновение социальных и экономических неприятностей и проблем десятков миллионов европейцев. Это значит, однако, что популисты, несмотря на все обещания так и не смогли почти нигде получить одобрение своего курса.

Самым ярким доказательством этого тезиса является Италия, где уже бывший вице-премьер и глава МВД Италии, а также лидер ультраправой Лиги Маттео Сальвини явно переоценил свои силы, решив, что страна созрела для внеочередных выборов, которые отдадут ему власть. На Апеннинах пало первое на континенте популистское правительство, но Сальвини, «обрабатывавший» итальянцев на пляжах и в барах приморских городов, не сумел прийти к власти. Пока он делал селфи со сторонниками на берегу моря, его бывший партнер по коалиционному правительству, лидер движения «Пять звезд» Луиджи Ди Майо сумел договориться с левоцентристской Демократической партией и создал новое правительство, во главе которого остался Джузеппе Конте и в котором не нашлось места Сальвини.

Впрочем, если новому правительству не удастся избавить страну хотя бы от небольшой части экономических проблем, то Маттео Сальвини со своей Лигой может быстро вернуться.

На Британских островах с треском провалилась попытка популиста Бориса Джонсона покинуть Евросоюз 31 октября даже без соглашения. Новый премьер потерял контроль над брекситом после едва ли не первого же голосования в парламенте.

С учетом всеобщей усталости от борьбы за брексит и малопривлекательной альтернативы в лице лейбористов у Джонсона остаются шансы вернуть инициативу, но все же его поражение на данном этапе очевидно.

Третий пример – Франция. Полгода назад казалось, что у президента Макрона очень большие неприятности с Желтыми жилетами и ультраправым «Национальным объединением» (бывшим «Национальным фронтом») Марин Ле Пен.

Однако сейчас Эмманюель Макрон снова в седле. Львиная часть Желтых жилетов, по крайней мере, разошлась по домам, а Ле Пен так и не смогла одержать решающую победу на выборах в Европарламент. Безработица во Франции падает, а экономика держится. Похоже, французские популисты достигли пика популярности и теперь пошли вниз, утверждает Politico.

В мае в результате громкого скандала с "русским следом" развалилась австрийская правящая коалиция между консерваторами и ультраправой партией Свободы. В конце сентября пройдут досрочные парламентские выборы, но возвращение Партии свободы несмотря на почти 20-процентную поддержку к власти маловероятно.

Теряют поддержку как ультраправые, так и ультралевые популисты и в Испании, где социалистическое правительство меньшинства премьера Педро Санчеса набирает популярность.

Несмотря на впечатляющие результаты на выборах в Бранденбурге и Саксонии AfD осталась в оппозиции. Все мейнстримовские партии полны решимости не подпустить их к власти как на общенациональном уровне, так и на уровне земель.

Едва ли не единственным лучом света для популистов и националистов стали впечатляющие победы, одержанные на выборах в Европарламент популистскими партиями Польши и Венгрии. Однако специалисты не исключают, что правая партия Ярослава Качинского потеряет абсолютное большинство на октябрьских выборах.

То, что сила волны нелиберального популизма, захлестнувшей Центральную Европу, оказалась сильно преувеличенной, подтверждает и победа на президентских выборах в Словакии либерального демократа Зузаны Чапутовой. Кстати, в соседней Чехии премьер-министр Андрей Бабиш столкнулся с очень мощными протестами из-за имеющего место быть, похоже, конфликта интересов.

Признаки как минимум ослабления популистско-националистической угрозы в Европе налицо, но мейнстримовским политикам расслабляться еще, конечно, рано. Подводные камни в политике и экономике, позволяющие популистам и националистам сохранять авторитет у избирателей, остались, констатирует Politico.