Гисметео, прогноз погоды на октябрь: погода расстроит россиян

Нестабильная климатическая обстановка с регулярными сменами атмосферных фронтов, температурными качелями, шквалистыми ветрами, осадками в виде ледяных дождей и мокрого снега - всё это, по прогнозу Гисметео, ждёт жителей нашей страны в октябре 2019 года.

При этом синоптики предупреждают, что долгосрочный прогноз погоды – дело неблагодарное, тем более, когда температурный фон под влиянием самых различных факторов может меняться почти ежедневно, а многие метеорологи ошибаются с прогнозами даже на несколько дней. Несмотря на это, метеорологи считают, что во второй осенний месяц календарной осени погода расстроит россиян.

Прогноз погода на октябрь-2019 в Крыму

В Крыму, где в октябре обычно ещё тепло и очень комфортно, на этот раз погода преподнесёт немало неприятных сюрпризов, как местным жителям, так и многочисленным туристам. По прогнозу Гисметео, в этом году во втором осеннем месяце на полуострове ожидается пасмурная погода с большим количеством осадков. И если днём средняя температура воздуха составит примерно плюс 13-15, то в ночные часы столбики термометров опустятся до плюс 8-9, а при порывах ветра и дожде будет ощущение, что воздух остыл до 2-6 градусов выше нуля. Это, прежде всего, относится к концу октября. В начале же месяца на большей части Крыма будет относительно тепло. Хотя, резкие температурные перепады воздуха и штормы вряд ли позволят отдыхающим купаться в море. Поэтому, как предупреждают в Гисметео, пляжный отдых в Крыму в октябре возможен, но ограничится он солнечными ваннами и только в безветренную погоду.

В частности, понежиться на солнышке в первую декаду октября можно будет в Ялте, где в период с 1 по 10 октября прогнозируется плюс 14-17, а также в Керчи. Здесь при дневной температуре, которая в некоторые дни будет достигать до плюс 18-20, даже можно будет искупаться в Азовском море, которое в этот сезон традиционно более теплое чем Чёрное. Вполне комфортно, но лишь в первую неделю октября будет в Феодосии. По прогнозу Гисметео, в период с 1 по 6 октября здесь ожидается днём до плюс 18-19, однако к вечеру термометры будут показывать всего плюс 12-14. Зато осадков не будет.

А вот вторая половина месяца почти везде в Крыму будет очень дождливой. Синоптики предполагают, что 16-25 октября на полуострове может выпасть до 75% месячной нормы осадков. Поэтому тем, кто всё-таки планирует провести свой октябрьский отпуск в Крыму и не только насладиться великолепными видами полуострова, но и позагорать, а если повезёт даже искупаться в море, специалисты Гисметео советуют бронировать путёвки на начало октября.

Погода на Урале, в Сибири и Приморье. Прогноз Гисметео на октябрь-2019

По прогнозу Гисметео, в октябре на Урале ожидаются заморозки и снег. Однако произойдёт это во второй половине месяца. В период же с 1 по 14 октября, будет пасмурно, дождливо, но температурный фон сохранится на плюсовых показателях. Так, в Екатеринбурге днём 3-7 выше нуля, в ночные часы плюс 1-3. Примерно такая же погода прогнозируется в Челябинске и Магнитогорске. Правда осадков здесь будет существенно меньше. Зато и воздух в ночные часы может остыть до нуля градусов. Первый снег почти на всей территории Урала, по прогнозу Гисметео, выпадет в 20-х числах октября. Тогда же термометры стабильно начнут показывать минус 1-2 днём, и до минус 4-6 после полуночи. В целом же, в октябре-2019 погода огорчит минимальным количеством солнечных дней и перепадами атмосферного давления.

Пасмурная промозглая погода ожидается в октябре в Сибири. Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, во втором осеннем месяце здесь среднесуточное количество солнечных часов составляет 2,1 часа. Однако, в этом году, по прогнозу Гисметео, небо почти ежедневно будет закрыто плотными облаками, которые не пропустят солнечные лучи. Зато осадков ожидается в избытке – в начале месяца в виде дождей, в середине октября – в виде мокрого снега и ледяного дождя, ближе к началу ноября – в виде снега.

Дневной температурный фон в октябре-2019 в Новосибирске прогнозируется на уровне от плюс 11 до минус 3, ночной – от плюс 7 до минус 6. Немного холоднее будет в Красноярске, Омске и Томске, где столбики термометров в некоторые дни будут опускаться до минус 7-8.

Гисметео. Прогноз погода на октябрь-2019 в СПб и Москве

Холодно, сыро и пасмурно, по прогнозу Гисметео, будет в октябре-2019 в Санкт-Петербурге. Климатическую обстановку в городе на Неве в начале месяца будет формировать скандинавский циклон. Под его влиянием с 1 по 14 октября в СПб почти в ежедневном режиме будут идти дожди, а днём воздух прогреется всего до плюс 6-10. В ночные часы возможен ледяной дождь и всего плюс 3-5.

Неожиданное потепление может прийти в Северную столицу в середине месяца, когда тёплые воздушные массы на незначительное время, но всё-таки вытеснять за пределы Ленинградской области холодные. Поэтому, по прогнозу Гисметео, 16-18 октября днём будет переменная облачность, без осадков, а столбики погодных градусников покажут плюс 14-16. Но уже с 19 числа и до конца месяца с Петербурге вновь зарядят дожди, а ночью будет выпадать мокрый снег.

Похолодание, которое начнётся в Москве в конце этой недели продержится, до октября, который согласно прогнозу Гисметео, будет пасмурным и некомфортным. И если в дневные часы термометры в отдельные дни ещё будут показывать до плюс 12-14, то ночью уже выше плюс 10 точно не будет. Сильные затяжные дожди прогнозируются в период с 10 по 14 октября, а также с 20 по 24 октября. В конце месяца в некоторых районах российской столице, а также в Подмосковье ожидаются заморозки и мокрый снег.