Грузии предложили новый вариант вступления в НАТО

Правительству Грузии необходимо рассмотреть вопрос о вступлении в НАТО «без Абхазии и Южной Осетии», считает экс-глава альянса Андерс Фог Расмуссен, сообщают РИА «новости».

Он напомнил, что нерешенные территориальные конфликты являются главным препятствие на пути вступления в организацию. После того, как Тбилиси совершил вторжение в Абхазию в августе 2008 года, Абхазия и Южная Осетия получили независимость, что признала Россия и ряд других стран.

В этой связи Грузия должна решить для себя, «готова ли она стать членом НАТО без Абхазии и Южной Осетии», - заявил Расмуссен на международной конференции в Тбилиси.

«Это решение за Грузией, после чего о решении надо уведомить НАТО»,- цитирует агентство бывшего главу альянса.

В свою очередь, это предложение признал «достойным внимания» руководитель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Отар Кахидзе, который уверен, что власти страны должны рассмотреть этот вариант.

Лидер парламентского большинства Гия Вольский, в свою очередь, считает, что такие темы должны решаться на «общем консенсусе», а Грузия должна войти в НАТО в «тех границах, которые признает международное сообщество».