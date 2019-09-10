Верховная Рада Украины приняла закон об импичменте президента

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)».

За законопроект, поданный действующим президентом Украины Владимиром Зеленским, проголосовало 245 народных депутатов. Законом предусматривается, что устранить президента Украины от должности в порядке импичмента можно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Процедура импичмента будет инициироваться большинством депутатов от конституционного состава. После решения парламента о начале процедуры импичмента Верховная Рада должна обратиться в Конституционный и Верховный суды для получения заключений о соблюдении конституционной процедуры и о том, что действия президента содержали признаки преступления. Далее следует голосование в парламенте об импичменте - для принятия решения необходимо более трех четвертей голосов народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады.