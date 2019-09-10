Иностранцы сбрасывают рубли

Чистые продавцы не помешали отрицательному чистому долгу

Банк России опубликовал «Обзор финансовой стабильности» за август 2019 года. Как оказалось, в течение последнего месяца лета на российском рынке происходили рекордные распродажи рубля нерезидентами. В августе нерезиденты и «дочки» иностранных банков конвертировали в валюту 221 млрд рублей, сообщает знакомый с документом портал Finanz.

Одновременно произошла тотальная ликвидация сделок кэрри-трейд. Совокупная позиция иностранных игроков на рынке валютных свопов съежилась практически до нуля. Кэрри-трейд начал терять привлекательность из-за постепенного снижения рублевых ставок, а также ослабления курса рубля в августе, констатирует ЦБ. Поэтому инвесторы закрыли все позиции в рамках стратегии, при которой они дешево занимали в иностранной валюте и размещали средства на рублевом рынке, где ставки значительно выше.

Так же, по итогам августа, впервые с начала года нерезиденты стали чистыми продавцами российских гособлигаций. В первом полугодии они скупали их в рекордных в истории объемах, увеличив портфель до 40 млрд долларов.

Август принято считать традиционно тяжёлым месяцем для финансового рынка России, отмечает ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. В этом году волнения были, но относительно небольшие. И связаны они не столько с внутренними факторами, сколько с общей обстановкой в мировой экономике. В августе обострились торговые противоречия между США и Китаем, проявившиеся в «войне пошлин» — взаимном ужесточении условий ввоза товаров. Такая борьба двух гигантов снижает возможности роста в целом в мире, что уменьшает спрос на ресурсы, создаёт угрозы стабильности прежде всего на сырьевых и развивающихся финансовых рынках. Масло в огонь подливала ситуация падения рынка в Аргентине, как типичном представителе ЕМЕ рисковых рынков.

Российские гособлигации, и вообще рублёвый долг, в такой ситуации воспринимается как более токсичный, рискованный, указывает эксперт. Поэтому инвесторы спешили выходить из него. Одним из последствий этого стало и уменьшение курса рубля в августе, упавшего к доллару с 63,6 до 67 руб. из-за уменьшения спроса на рублёвые активы. А слабеющая валюта, в свою очередь, диктовала меньшую доходность вложений в российские бумаги, что также провоцировало их продажи иностранными спекулянтами.

Интересна и такая особенность, продолжает аналитик. Наибольший отток средств нерезидентов пришёлся на среднесрочные облигации – на 15-30%, тогда как в долгосрочных ОФЗ покупки даже увеличились. Это характерно из-за того, что в августе усилились ожидания мировой рецессии в течение ближайших лет, которая гипотетически может самым острым образом ударить по ЕМЕ и России, в частности. В «длинных» же бумагах её можно «переждать».

Массовая продажа гособлигаций, впрочем, не принесла особых потерь экономике, бюджету, не повлияла на финансовую стабильность и экономику страны. Из-за достаточно высоких цен энергоносителей, больших поступлений в бюджет, он профицитен, то есть доходы бюджета выше расходов. Это означает, с одной стороны, что государство достаточно легко справляется с погашением долга, а с другой стороны – нет острой необходимости в новых заимствованиях.

Примечательны, например, два обстоятельства, говорит Иван Капустянский. Первое. При всём оттоке денег из гособлигаций , международные резервы России в августе не только не уменьшились, но выросли с 517 млрд дол. до 531 млрд дол., по данным ЦБ РФ. И второе – по принципу «нет худа без добра». Во многом в результате уменьшения госдолга сложилась уникальная ситуация.

В России впервые после кризиса 2014 года чистый госдолг стал отрицательным, то есть сумма государственных денежных средств на счетах, в депозитах, резервах превысила объём долга. Таким образом, если бы России нужно было немедленно погасить все долги, то и на это есть средства. Объём госдолга в августе составлял 16,2 трлн руб., а ликвидные активы государства – 17,6 трлн руб. В таких условиях, заключает Иван Капустянский, конкретный феномен оттока денег нерезидентов оказывает небольшое влияние на экономику, курс рубля.

Addio, Draghi!

Между тем, на рынке инвесторы изучают внешние сигналы. Так, рассказывает эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский, сегодня утром азиатские рынки торговались разнонаправленно после слабой вчерашней сессии на Уолл-стрит. Инвесторы продолжали комментировать пятничные экономические данные – в частности, по рынку труда. Но, при этом, пока преимущественно воздержались от мыслей о более отдалённых во времени предстоящих ключевых совещаниях ФРС и ЕЦБ (последнего для его нынешнего главы Марио Драги), которые, как ожидается, всё же объявят о мерах по стимулированию денежно-кредитной политики.

Министр финансов США Стив Мнучин попытался приободрить приунывшие от критической массы мировых неопределённостей и отрицательных доходностей рынки и заявил в понедельник в интервью Fox Business, что рассматривает возобновление торговых переговоров с Китаем в октябре как признак «добросовестности». Кроме того, по его мнению, тарифная война не повлияла на экономику США. Поведение индексов, впрочем, свидетельствовало, скорее всего, о том, что они ему не вполне поверили, замечает Владимир Рожанковский.

Тем временем, продолжает он, российский рубль сегодня с утра успел сходить вверх и вниз, сначала укрепившись на 0,3% до 65,34 к доллару, но затем вернувшись на уровни, близкие ко вчерашнему закрытию – в район 65,50-65,51. В паре с евро рубль изобразил нечто похожее, сначала набрав силу до 72,22, но затем откатившись до 72,32 – просто в данном случае диапазон волатильных колебаний оказался скромнее. По мере приближения к вышеупомянутым знаковым монетарным событиям волатильность в валютных парах будет неизбежно возрастать, уверены в МФЦ.