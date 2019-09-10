«Китайский поток — 2»

Собирание газа

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером. Одним из обсужденных на встрече вопросов стал новый масштабный проект по поставкам российского газа в Китай.

Глава газовой компании сообщил президенту РФ, что уже 1 декабря по газопроводу «Сила Сибири» будет подан газ со стороны России на Китай: «Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортера газа в мире — самому крупному импортеру. За 30 лет будет поставлен 1 трлн кубометров газа на китайский рынок», — заявил глава «Газпрома».

Он подчеркнул, что китайский рынок является самым быстрорастущим в мире, и, поэтому, на сегодняшний день «Газпром» и его китайские партнеры изучают возможности поставки газа в Китай по другим маршрутам. В частности, рассматривается возможность поставки газа по западному маршруту, а так же возможность поставки газа по дальневосточному маршруту с Сахалинского добычного центра.

Владимир Путин, судя по всему, выбрал западный маршрут» «В этой связи я просил бы Вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с Вами, и с китайскими друзьями, имею в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края. Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию, – сказал президент. – Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются. Прошу Вас этот вопрос изучить и мне доложить».

Таким образом, приобрел практические очертания тот самый проект, который ранее неофициально фигурировал в обсуждениях как «Сила Сибири — 2». Пока что ему не дали названия. Но главное, что он приобрел статус санкционированного на высшем уровне, в общих чертах определился его маршрут и источники наполнения трубы.

Китай станет для «Газпрома» вторым ЕС

«Газпром» доминирует в поставках газа на многие европейские рынки, а также борется за то, чтобы удовлетворить растущий спрос на природный газ в Китае. Эта страна находится в процессе массового перехода от угольного на газовое отопление в миллионах домов, напоминает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. И тут «Газпром» намерен стать крупнейшим поставщиком, обеспечив к 2035 году более 25% импорта газа по мере роста спроса на него в этой стране.

Однако отметим, говорит аналитик, что после запуска второго мегапроекта Китай будет практически полностью зависеть от российских энергоносителей. Учитывая тот факт, что торговая война между США и Китаем имеет статус неопределенности в плане ее завершения, для России Китай является идеальным рынком сбыта энергоносителей.

Статистика говорит сама за себя, подчеркивает он. Так в 2018 году импорт Китаем природного газа, включая импорт трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), увеличился почти на 32,2% по сравнению с 2017 годом, до рекордных 90,4 млн тонн. Это укрепило позиции Китая как крупнейшего в мире импортера топлива. В октябре прошлого года Китай стал и крупнейшим в мире импортером природного газа, включая СПГ и трубопроводы, обогнав Японию, которая импортирует весь свой газ в виде СПГ.

Второй газопровод из России в Китай, уверен Гайдар Гасанов, может добавить дополнительные порядка 8 млрд куб. м к экспорту компании. В целом проект достаточно перспективен с учетом тех факторов, что Китай практически полностью откажется от западных энергоносителей на фоне торговых войн.

Монгольский маршрут

Вторая нитка газовых поставок в Китай в условиях торговых войн и сокращения потребления угля в Поднебесной необходима и будет иметь практическое значение, уверен и директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. «Сила Сибири — 2» имеет все предпосылки пойти через Монголию, а не через Алтай, как стороны обсуждали ранее. Напомним, изначально предполагалось, что 30 млрд куб м газа ежегодно должно поступать по системе трубопроводов с Ямальских месторождений до Алтая, а пересекать российско-китайскую границу эта система будет в горах между Казахстаном и Монголией.

В текущей ситуации этот маршрут становится очень дорогим, поэтому в условиях дружественных отношениях с Монголией гораздо выгоднее его проложить через территорию этой страны, полагает эксперт. И в этом случае предусмотрены затраты на транзит газа, однако за счет того, что Россия предоставляет Монголии выгодные кредиты, а также ведет многостороннее сотрудничество в энергетической сфере, ожидать высоких ценовых барьеров и деструктивного поведения опасений нет тем. Тем более, что новый вариант маршрута подразумевает параллельно помощь в газификации отдельных районов Монголии. Еще один весомый аргумент за новый маршрут, это то, что в таком случае поставки могут быть согласованы по более выгодной цене: нитка будет выходить не в западном Китае, где уже присутствует топливо из средней Азии, а в густонаселенных районах северо-востока страны и в ее центральной части.

Между тем, пока еще не утвержден ни один из возможных вариантов поставок. Помимо рамочного соглашения по второй нитке, у России с Китаем есть только переговоры и их промежуточные результаты, добавляет Александр Пахомов. Очевидно, что для Китая наибольший интерес в диалоге — получить выгодную цену, а для «Газпрома» — не допустить заключения контракта на невыгодных для себя условиях, поэтому, скорее всего, от разговоров до реализации может пройти еще один-два или три года. Активное развитие рынка СПГ в мире в этом вопросе все же играет против «Силы Сибири — 2» и будет являться весомым фактором в ускорении диалога. В целом Китай, чей рынок уже достаточно диверсифицирован, находится сейчас в более выгодном положении, чем российская сторона, полагает Александр Пахомов.