Вход/Регистрация Подписка

«Китайский поток — 2»

Москва, 10.09.2019
«Газпрому» поручено проработать проект трубопровода, который соединит Иркутскую область, Красноярский края, Ямал и КНР. Он должен стать уже вторым газопроводом в Китай, наряду со строящейся сейчас «Силой Сибири».
#Россия и Китай
#Газпром
#Газовая отрасль
#Экономика
  • «Китайский поток — 2»

Через пять лет после начала строительства "Силы Сибири" - в сентябре 2014 года в Якутии, принято решение о маршруте нового газопровода из России в Китай

ИТАР-ТАСС Автор: Валерий Шарифулин

Собирание газа

В Кремле состоялась встреча Владимира Путина с главой компании «Газпром» Алексеем Миллером. Одним из обсужденных на встрече вопросов стал новый масштабный проект по поставкам российского газа в Китай.

Глава газовой компании сообщил президенту РФ, что уже 1 декабря по газопроводу «Сила Сибири» будет подан газ со стороны России на Китай: «Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортера газа в мире — самому крупному импортеру. За 30 лет будет поставлен 1 трлн кубометров газа на китайский рынок», — заявил глава «Газпрома».

Он подчеркнул, что китайский рынок является самым быстрорастущим в мире, и, поэтому,  на сегодняшний день «Газпром» и его китайские партнеры изучают возможности поставки газа в Китай по другим маршрутам. В частности, рассматривается возможность поставки газа по западному маршруту, а  так же возможность поставки газа по дальневосточному маршруту с Сахалинского добычного центра.

Владимир Путин, судя по всему, выбрал западный маршрут» «В этой связи я просил бы Вас вернуться к теме, которую мы неоднократно обсуждали и с Вами, и с китайскими друзьями, имею в виду возможность использования ресурсов Иркутской области, Красноярского края. Посмотрите, пожалуйста, еще и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию, – сказал президент. – Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнеры к этому тоже склоняются. Прошу Вас этот вопрос изучить и мне доложить».

Таким образом, приобрел практические очертания тот самый проект, который ранее неофициально фигурировал в обсуждениях как «Сила Сибири — 2». Пока что ему не дали названия. Но главное, что он приобрел статус санкционированного на высшем уровне, в общих чертах определился его маршрут и источники наполнения трубы.

Китай станет для «Газпрома» вторым ЕС

«Газпром» доминирует в поставках газа на многие европейские рынки, а также борется за то, чтобы удовлетворить растущий спрос на природный газ в Китае. Эта страна находится в процессе массового перехода от угольного на газовое отопление в миллионах домов, напоминает эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. И тут «Газпром» намерен стать крупнейшим поставщиком, обеспечив к 2035 году более 25% импорта газа по мере роста спроса на него в этой стране.

Однако отметим, говорит аналитик, что после запуска второго мегапроекта Китай будет практически полностью зависеть от российских энергоносителей. Учитывая тот факт, что торговая война между США и Китаем имеет статус неопределенности в плане ее завершения, для России Китай является идеальным рынком сбыта энергоносителей.

Статистика говорит сама за себя, подчеркивает он. Так в 2018 году импорт Китаем природного газа, включая импорт трубопроводного и сжиженного природного газа (СПГ), увеличился почти на 32,2% по сравнению с 2017 годом, до рекордных 90,4 млн тонн. Это укрепило позиции Китая как крупнейшего в мире импортера топлива. В октябре прошлого года Китай стал и крупнейшим в мире импортером природного газа, включая СПГ и трубопроводы, обогнав Японию, которая импортирует весь свой газ в виде СПГ.

Второй газопровод из России в Китай, уверен Гайдар Гасанов, может добавить дополнительные порядка 8 млрд куб. м к экспорту компании. В целом проект достаточно перспективен с учетом тех факторов, что Китай практически полностью откажется от западных энергоносителей на фоне торговых войн.

Монгольский маршрут

Вторая нитка газовых поставок в Китай в условиях торговых войн и сокращения потребления угля в Поднебесной необходима и будет иметь практическое значение, уверен и директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. «Сила Сибири — 2» имеет все предпосылки пойти через Монголию, а не через Алтай, как стороны обсуждали ранее. Напомним, изначально предполагалось, что 30 млрд куб м газа ежегодно должно поступать по системе трубопроводов с Ямальских месторождений до Алтая, а пересекать российско-китайскую границу эта система будет в горах между Казахстаном и Монголией.

В текущей ситуации этот маршрут становится очень дорогим, поэтому в условиях дружественных отношениях с Монголией гораздо выгоднее его проложить через территорию этой страны, полагает эксперт. И в этом случае предусмотрены затраты на транзит газа, однако за счет того, что Россия предоставляет Монголии выгодные кредиты, а также ведет многостороннее сотрудничество в энергетической сфере, ожидать высоких ценовых барьеров и деструктивного поведения опасений нет тем. Тем более, что новый вариант маршрута подразумевает параллельно помощь в газификации отдельных районов Монголии. Еще один весомый аргумент за новый маршрут, это то, что в таком случае поставки могут быть согласованы по более выгодной цене: нитка будет выходить не в западном Китае, где уже присутствует топливо из средней Азии, а в густонаселенных районах северо-востока страны и в ее центральной части.

Между тем, пока еще не утвержден ни один из возможных вариантов поставок. Помимо рамочного соглашения по второй нитке, у России с Китаем есть только переговоры и их промежуточные результаты, добавляет Александр Пахомов. Очевидно, что для Китая наибольший интерес в диалоге — получить выгодную цену, а для «Газпрома» — не допустить заключения контракта на невыгодных для себя условиях, поэтому, скорее всего, от разговоров до реализации может пройти еще один-два или три года. Активное развитие рынка СПГ в мире в этом вопросе все же играет против «Силы Сибири — 2» и будет являться весомым фактором в ускорении диалога. В целом Китай, чей рынок уже достаточно диверсифицирован, находится сейчас в более выгодном положении, чем российская сторона, полагает Александр Пахомов.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    Россия активизирует геологоразведку в Арктике

    Государство разрабатывает методы экономического стимулирования разведки труднодоступных месторождений

    ОМС, Газпром нефть, Почта России, Сбербанк Лизинг и еще 50+ компаний на сцене ACCELERATE*

    16-17 октября в московском Экспоцентре состоится масштабное бесплатное мероприятие для представителей бизнеса и ИТ-сообщества. Лидеры крупнейших организаций России в рамках 15 тематических секций поделятся опытом ускорения бизнеса в цифровую эпоху с 5000 аудиторией.
    Участие бесплатное, присоединяйтесь!
    *ускорение

    Идеальный ингредиент

    Сегодня практически все население Земли регулярно потребляет продукты, содержащие пальмовое масло. Попытки некоторых производителей и ритейлеров «слезть с пальмы» показывают: заменить пальмовое масло фактически нечем. Более того, медики, экологи, представители пищевой отрасли настоятельно просят этого не делать и развенчивают мифы вокруг этого продукта

    Финал спартакиады промышленников «Моспром»

    21 сентября в «Лужниках» пройдет финал спартакиады промышленников «Моспром» — уникальное событие, где в разных видах спорта за звание самого спортивного завода сразятся те, кого мы привыкли видеть у станков или конвейеров: инженеры, проектировщики, авиа- и приборостроители, энергетики, нефтяники и научные работники. Спартакиада «Моспром» проходит в столице впервые.

    Одно из направлений в искусстве

    7-9 ноября впервые состоится Международная форум в области дизайна и архитектуры «Best for Life», который пройдет в Италии. В рамках форума организована премия «Best For Life Award» в области промышленного и цифрового дизайна, архитектуры и визуальных коммуникаций
    Новости партнеров

    Tоп

    1. Закат эры банкоматов
      Через полгода из магазина можно будет унести больше наличных, чем было при входе
    2. Осенние события, которые вас вдохновят
      Несмотря на недостаток солнца и промозглую погоду осенняя Москва дарит множество источников для вдохновения. Куда сходить, чтобы отдохнуть, получить заряд положительных эмоций, а может быть и почерпнуть новые идеи в нашей подборке.
    3. Строители «Восточного» получат финансовый форсаж
      Вокруг космодрома «Восточный» разразился крупный скандал, в который вынужден был вмешаться лично президент страны. На закрытом совещании в Амурской области Владимир Путин потребовал неукоснительно соблюдать все сроки, в том числе, касающиеся строительства второй очереди космодрома и первого запуска ракеты носителя тяжелого класса «Ангара А5»
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама