КНДР запустила в сторону Японского моря два неопознанных снаряда

По заявлению Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, КНДР 10 сентября провела два пуска неопознанных снарядов в сторону Японского моря, передает агентство Ренхап. Сообщается, что снаряды были выпущены из провинции Пхенан-Намдо, их дальность составила 330 километров. Японские военные, в свою очередь, утверждают, что данные ракеты являются снарядами трех типов новой модификации.

Южнокорейские военные сообщают, что они полностью контролируют ситуацию, а также проводят постоянные консультации «с союзниками в регионе». Агентство уточняет, что данные пуски стали уже восьмыми по счету за последние полтора месяца.

Напомним, Северная Корея провела подобные пуски 4,9 мая, а также 25 июля и 6 августа. Все это были ракеты новой модификации на твердом топливе.