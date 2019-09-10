Курс рубля может резко измениться после 12 сентября

В понедельник рубль продолжала укрепляться к основным резервным мировым валютам. Так, курс доллара на закрытии основной торговой сессии Московской биржи составил 65,53 руб., что на 20,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 72,44 руб., потеряв с закрытия пятницы 5,5 коп.

По мнению экспертов, накануне рубль рос к доллару и евро в ожидании новостей относительно денежно-кредитной политики европейского и американского центробанков, а также на фоне растущих цен на «чёрное золото». Кроме того, трейдеры находятся в ожидании развития ситуации, связанной с торговым конфликтом между США и КНР.

Об этом, в частности, рассказал Гельды Союнов из Альфа-банка. По его мнению, в понедельник участники торгов отыгрывали ожидания сокращения добычи ОПЕК+, заседание технического комитета которого состоится уже в среду. В целом же, как подчеркнул он, на рынке сейчас доминируют позитивные настроения. Однако эксперт предполагает, что в ближайшие дни активность торгов будет очень низкой, так как до 12 сентября, когда пройдёт заседания ЕЦБ, других значимых событий пока не предвидится.

В свою очередь аналитики Росбанка также считают, что внимание рынков будет переключаться с внутренних проблем на внешние – на решения глобальных регуляторов. При этом они пояснили, что трейдеры ждут смягчения политики не только от ЕЦБ, но и от ФРС. По их мнению, всё это сыграют на пользу рубля, который пока будет торговаться в том же диапазоне, что и сейчас, а после 12 сентября станет ещё сильнее укрепляться, причём, как к доллару, так и к евро.

Напомним, ранее аналитики Citigroup сделали неожиданный прогноз по рублю. С учётом того, что реальные ставки по рублевым форвардам по-прежнему остаются высокими, а ЦБ РФ может продолжать привлекать международные потоки в облигации, эксперты Citi прогнозируют падение курса доллара к рублю до отметки 63-64. Кроме того, отмечается, что новый лонг по рэнду (ZAR) может принести прибыль. Поэтому Citi отводит 1% модельного портфеля на длинную позицию в рубле и ZAR против 2% короткой позиции в TRY.