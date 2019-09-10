Названы сроки потери россиянами работы из-за роботов

Как сообщается в исследовании РАНХиГС, к 2030 году навыки 45,5% в России официально трудоустроенных граждан станут невостребованными и им придется либо уйти с рынка труда, либо переквалифицироваться и получить новую профессию.

Произойдет это из-за масштабной роботизации некоторых сегментов, пишут «Известия», которые ознакомились с исследованием. Согласно документу, роботы будут выполнять большую часть работы в гостиничном и ресторанном бизнесе. В этом сегменте машины смогут заменить 73% занятых в настоящее время.

60% работающих в обрабатывающих производствах также рискубт потерять работу из-за роботов. Тоже самое касается занятых в сельском и лесном хозяйстве (58%), розничной торговле (53%) и добыче полезных ископаемых (51%).

Как сообщил автор исследования врио заведующего лабораторией исследований проблем предпринимательства РАНХиГС Степан Земцов, в настоящий момент можно говорить о «подверженности автоматизации», а не о том, что «тебя заменят завтра».

«Процесс сильно растянут во времени, есть возможность переучиться, поменять свои функции», - рассказал Земцов.

В общей сложности под риском потерять работу из-за автоматизации в России находится 20,1 млн человек. Одним из решений данной проблемы, по мнению авторов, является введение налога на роботов или переход на четырехдневную рабочую неделю.