Цена на нефть перешагнула психологическую отметку

Как свидетельствуют данные биржи, цены на нефть сорта Brent преодолели отметку $63. Произошло это впервые с 1 августа текущего года.

Regnum сообщает, что стоимость барреля Brent составила утром 10 сентября $63,03. В последний раз этот сорт преодолевал отметку $63 1 августа 2019 года.

Аналитики рынка уверены, что нефть растет на новостях из Саудовской Аравии, где накануне был назначен новый министр энергетики - принц Абдель Азиз бен Сальман. Он заявил, что не собирается менять свою политику по ограничению добычи нефти.

Эксперты рынка уверены, что новый глава Минэнерго Саудовской Аравии поддержит курс своего предшественника и будет придерживаться политики дальнейшего сокращения добычи нефти в рамках соглашений ОПЕК.