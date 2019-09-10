Основатель Alibaba Джек Ма ушел в отставку и вернется к преподаванию

Миллиардер Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров основанной им компании Alibaba, сообщает Bloomberg.

Состояние 55-летнего бизнесмена составляет на данный момент 41,8 млрд долларов. Его путь от предпринимателя, который начинал свой бизнес в 1999 году, работая в собственной квартире, до магната электронной коммерции заслуживает отдельной страницы в учебнике по истории экономического восхождения Китая, отмечает агентство.

Джек Ма сохранит свой пост в совете директоров до ближайшего ежегодного собрания акционеров. Он также останется в составе Alibaba Partnership. Это группа, состоящая из руководителей высшего звена предприятий, входящих в Alibaba Group. Ее возможности позволяют выдвигать, а иногда и просто назначать сотрудников на пост в совете директоров компании.

О своем уходе с ведущей роли Джек Ма объявил еще год назад.

«Alibaba никогда не была про Джека Ма, но Джек Ма всегда будет принадлежать Alibaba», — заявил он в прошлом году.

По словам бизнесмена, эта смена управления демонстрирует, что Alibaba перешла на следующий уровень корпоративного управления, который предполагает опору не на отдельных лиц, а на культуру развития талантов и организационное совершенство.

Ма покинул позицию CEO еще в 2013 году. В 2015 году на эту позицию пришел Даниэль Чжан, который и сейчас заместит Джека Ма на посту председателя. Ранее Чжан работал в компании в качестве главного операционного директора.

Впрочем, влияние Джека Ма на принятие решений в компании сохранится, считают аналитики.

«На данный момент маловероятно, что Чжан будет принимать важные решения без поддержки Ма», - отметил управляющий директор шанхайской Kaiyuan Capital, инвестиционно-консультационной фирмы Брок Сильверс.

Джек Ма для своего увольнения выбрал День учителя, который отмечается в Китае 10 сентября. Основатель Alibaba долгое время работал обычным учителем английского.

Ранее миллиардер заявлял, что планирует в будущем вернуться к преподавательской деятельности.