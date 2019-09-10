Польша нанесла мощный удар по «Северному потоку-2»

Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии о режиме использования газопровода OPAL.

Напомним, с 2013 года «Газпром» мог использовать лишь 50% мощности этого трубопровода, который является продолжением «Северного потока». В 2016-м Еврокомиссия сняла эти ограничения. Однако, сейчас суд отменил решение комиссии об изменении режима эксплуатации газопровода Opal как принятое в нарушение принципа энергетической солидарности, передаёт РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Тем самым Польша нанесла ощутимый удар по «Северному потоку» и перспективам транзита по «Северному потоку-2». Сейчас ведется строительство дублера OPAL - трубопровода EUGAL, через который должен прокачиваться газ из второй ветки «Северного потока». Однако после решения суда ЕС ставится под вопрос объем поставок российского газа.

В свою очередь в Минэнерго Польши подчеркнули, что выигранный в суде ЕС иск является настоящим подарком для Украины, так как он заставит «Газпром» сохранить объёмы транзита через самостийную, а это минимум 12,5 млрд кубометров в год.

Между тем, в ЕК заявили, что будут выполнять решение суда, однако не ответили на вопрос, снанут ли подавать на это решение апелляцию.