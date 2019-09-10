Порошенко снова не явился на допрос

Экс-президент Украины не явился по повестке на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР) в деле о государственной измене и о невыполнении решения суда относительно назначения членов Высшего совета правосудия, назначенный на 9.30 10 сентября 2019 года. Следующий допрос Порошенко назначен на 14.00 10 сентября, кроме того, экс-президенту направлены повестки на 13, 18 на 27 сентября и 3 октября. ГБР расследует 11 уголовных дел, в которых фигурирует Петр Порошенко, пока в статусе свиделя.

Петр Порошенко прошел в новый состав Верховной Рады по списку своей партии «Европейская солидарность» и пользуется депутатской неприкосновенностью. Парламент 3 сентября проголосовал за снятие с депутатов неприкосновенности, но это решения вступит в силу только с 1 января 2020 года. Однако Верховная Рада, в которой большинство принадлежит партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», может лишить Порошенко неприкосновенности в индивидуальном порядке.