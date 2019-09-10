Роскакчество перечислило продукты, которые лучше не мыть перед употреблением

Специалисты Российской системы качества публикуют список продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением, сообщает РИА «Новости».

На первом месте этого списка находится мясо любого вида. Специалисты ведомства ссылаются на данные исследований, в которых говориться, что в процессе мытья патогенные бактерии с мяса распространяются по кухне с каплями воды, в результате чего могут попасть в пищу или на чистую посуду. Подобные бактерии погибают только в процессе длительной термической обработки продукта.

Эксперты также не советуют мыть яйца, поскольку из-за пористой структуры скорлупы бактерии могут попасть внутрь. Мытье продукта перед приготовлением смывает защитный слой, в результате чего микробы проникнут за скорлупу.

Грибы в упаковке, по версии Роскачества, тоже лучше не мыть, а протереть их влажной тряпкой или ошпарить кипятком. Мытье продукта лишает грибы их вкуса и аромата, помимо этого они становятся водянистыми, так как хорошо впитывают влагу.

Специалисты ведомства напоминают, что в обязательном порядке нужно мыть перед едой овощи и фрукты. Также необходимо споласкивать под водой рыбу, очищенный картофель, рис, бобовые. Зелень и сухофрукты следует обрабатывать согласно указаниям на упаковке.