Сенцов пообещал вернуться в Крым на танке

Украинский режиссёр Олег Сенцов, который отбывал наказание в России за подготовку теракта в Крыму и был освобождён в рамках обмена между Россией и Украиной, заявил, что вернётся в Крым «только на танках», передаёт Lenta.ru.

При этом он подчеркнул, что его слова не надо воспринимать буквально, так как он намерен спокойно жить в Киеве, куда уже прибыла его дочь.

Комментируя слова Сенцова, первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс предложил режиссёру, если тому очень хочется вернуться на полуостров, сделать это, но не на танке, а в автозаке.