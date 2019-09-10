СМИ назвали имя возможного шпиона США, вывезенного из России

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в госорганах США, в материале CNN о секретной эвакуации американского шпиона из Москвы, речь идет о сотруднике администрации Олеге Смоленкове. СМИ уточняет, что чиновник в разное время работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства.

Сообщается, что Смоленков взял отпуск в сентябре 2017 года. Выехав с семьей в Черногорию, он исчез. После исчезновения чиновника было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Как рассказали источники «Коммерсанта», следствие несколько раз приостанавливалось, однако, при получении новых данных опять возобновлялось. В итоге следователи установили, что Смоленков жив и находится с семьей в другой стране.

Напомним, накануне телеканал CNN распространил информацию о том, что два года назад американские службы вывезли из России особо ценного информатора, которым являлся «высокопоставленный источник в российском правительстве».