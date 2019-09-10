США могут ввести санкции против «Роснефти»

Эллиот Абрамс, специальный представитель США в Венесуэле, заявил, что в Вашингтоне рассматривают возможность введения санкций против компании «Роснефть» из-за сотрудничества с Каракасом.

«Очевидно, что "Роснефть" получает большие деньги от торговли с Венесуэлой, – цитирует Абрамса агентство РИА Новости. – При этом, эта компания продолжает закупать огромные объёмы нефти у Венесуэлы с большой скидкой, а в обмен продает им продукты нефтепереработки». Как пояснил спецпредставитель, «Роснефть» помогает Венесуэле и получает от этого прибыль.

«Поэтому мы должны всё-таки решить вопрос о возможной реакции на действия этой российской компании. Хочу ещё раз отметить, что на протяжении всего этого года мы видим растущую зависимость режима Мадуро от РФ и, в частности, от "Роснефти". Более того, считаю, что перенос штаб-квартиры венесуэльской компании PDVSA в Москву – это некий символ растущих связей между РФ и Венесуэлой», – резюмировал Абрамс.