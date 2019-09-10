Трамп прокомментировал информацию об эвакуации американского шпиона из Москвы

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что ничего не знает об успешной эвакуации из Москвы одного из самых высокопоставленных американских информаторов, который работал под прикрытием. Данная информация прозвучала накануне по телеканалу CNN.

«Я ничего не знаю про это»,— сказал Дональд Трамп журналистам. Президента США цитирует ТАСС. Американский лидер также сообщил, что его «полностью устраивает информация ЦРУ», согласно которой информация телеканала является неточной.

Накануне телеканал CNN, ссылаясь на несколько источников в разведструктурах США, сообщил, что американские спецслужбы в 2017 году вывезли из России «ценного агента», опасаясь его разоблачения. Телеканал утверждал, что агентом являлся «высокопоставленный источник в российском правительстве».

В свою очередь российский МИД назвал информацию телеканала о вывозе шпиона «чистой воды паранойей».