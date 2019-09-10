Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Глава Белого дома Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. По словам американского лидера, он проинформировал лично Болтона о том, что в его услугах больше не нуждается.

Как объяснил президент США в своём микроблоге в Twitter, он был не согласен со многими из предложений Болтона.

«И поверьте, не только я один, а также многие другие сотрудники нашей администрации. Поэтому я и попросил Джона покинуть свой пост, что он и сделал», – резюмировал Трамп, добавив, что «благодарен Джону за проделанную работу».

Имя нового советника по нацбезопасности презилдент США пообещал назвать на следующей неделе.