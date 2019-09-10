В ФСБ прокомментировали скандал с «американским шпионом»

Генерал-майор ФСБ Александр Михайлов, ранее возглавлявший в ведомстве Центр общественных связей, прокомментировал скандальную информацию об «американском шпионе» в российских властных структурах, который бы якобы тайно вывезен в США в 2017 году.

По его мнению, эта «утечка», озвученная накануне CNN ни что иное, как элемент информационной войны. При этом он считает, что эта информация должна быть тщательно проверена, передаёт РИА Новости.

«Уверен, что сейчас наши компетентные органы как раз всё проверяют, – предположил Михайлов. – Однако пока это всё-таки очень похоже на элемент информационной войны».

Как считает генерал-майор ФСБ, целью этого вброса является создание нового витка напряженности в отношениях между Вашингтоном и Москвой, либо «дискредитация конкретных людей и их коллег по службе».

Напомним, накануне телеканал CNN распространил информацию о том, что в 2017 году американские спецслужбы вывезли из РФ в США особо ценного информатора, которым являлся «высокопоставленный источник в российском правительстве».

Уже сегодня «Коммерсант» со ссылкой источник в госорганах США, сообщил, что речь идёт о сотруднике администрации президента России Олеге Смоленкове. При этом утверждается, что чиновник в разное время работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства.

Между тем, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Смоленков действительно работал в администрации Кремля, но внутренним распоряжением был уволен несколько лет назад. По словам представителя Кремля, должность Смоленкова не относилась к категории высших должностных лиц.