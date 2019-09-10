В Госдуме оценили отставку Болтона

Леонид Слуцкий – глава комитета по международным делам нижней палаты российского парламента – прокомментировал отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. По мнению депутата, одна отставка даже такого «ястреба», как Болтон, существенно не изменит политику Вашингтона по отношению к Москве. При этом, как подчеркнул Слуцкий, кадровые решения Дональда Трампа – внутреннее дело США, передаёт РИА Новости.

«Конечно, мы знаем Болтона, как сторонника идеи исключительности США и крайне жесткой линии во внешней политике. Этот «ястреб» на различных постах всегда выступал за жёсткий пересмотр договорной базы между РФ и США по контролю над вооружениями. Но считать, что его отставка, что-то серьезное изменить в политике Вашингтона – утопия», – резюмировал Слуцкий, добавив, что для нормализации отношений между РФ и США нужно серьёзное изменение подходов в целом.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона. По словам американского лидера, он проинформировал лично Болтона о том, что в его услугах больше не нуждается. Как написал президент США в своём микроблоге в Twitter, он был не согласен со многими из предложений Болтона, поэтому попросил его покинуть свой пост.