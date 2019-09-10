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В Кремле отреагировали на информацию об «американском шпионе»

Москва, 10.09.2019
  • В Кремле отреагировали на информацию об «американском шпионе»

Валерий Шарифулин/ТАСС

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы президента РФ – отреагировал на появившуюся накануне с СМИ информацию об «американском шпионе» Олеге Смоленкове, который якобы был завербован американскими спецслужбами, после чего много лет проработал в во властных структурах РФ, а в 2017 года был тайно вывезен в США.

По слова представителя Кремля, этот человек действительно работал в администрации президента, передаёт РИА Новости.

«Да, это действительно так – Смоленков трудился в администрации Кремля, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен», – сказал Песков в ходе традиционной встречи с представителями СМИ.

При этом он подчеркнул, что его должность не относилась к категории высших должностных лиц.

«Это единственное, что я могу сказать, никакой другой информацией по данному вопросу у меня нет. А все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее – это, такой жанр «Криминального чтива». Больше мне сказать нечего», – резюмировал пресс-секретарь российского лидера.

Ранее сообщалось, что 9 сентября в СМИ появилась информация, что в 2017 году американские спецслужбы тайно вывезли из России в США одного из самых ценных своих агентов, который много лет работал в российском руководстве под прикрытием. При этом в материале телеканала отмечалось, что эта операция была вынужденной, так как в ЦРУ опасались, что президент США Дональд Трамп и его окружение могут раскрыть информацию о своём шпионе российским властям.

Позже глава Белого дома заявил, что ничего не знает об успешной эвакуации из Москвы одного из самых высокопоставленных американских информаторов,

«Я ничего не знаю про это», – сказал Трамп журналистам.

При этом он подчеркнул, что его «полностью устраивает информация ЦРУ», согласно которой информация телеканала CNN является неточной.

Позже в СМИ появилось и имя возможного шпиона. Как, в частности написала газета «Коммерсант», им является бывший сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков, который вместе со своей семьёй бесследно исчез в 2017 году.

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