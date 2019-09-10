В РАН просят отложить принятие нового закона о науке

Александр Сергеев – глава Российской Академии наук (РАН) – рассказал журналистам, что члены РАН на заседании президиума пришли к единому решению, призвав правительство РФ отложить дату принятия закона о науке на более длительный срок, в частности на 2021 год.

По его словам, в настоящее время данный вопрос обсуждается с руководством Минобразования РФ. Он также считает, что при разработке закона необходимо принимать во внимание нацпроект «Наука» и другие нацпроекты, в которые включена наука, передаёт агентство «Интерфакс».

Глава РАН также призвал избежать ситуации, которая сложилась в 2017 году, когда после обсуждения проекта нового закона о науке от него всё-таки решили отказаться из-за серьезных противоречий, которые были обнаружены в законопроекте.