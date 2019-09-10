В США прокомментировали возможность вторжения в Венесуэлу

Как рассказал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, Вашингтон рассматривает в настоящий момент все возможные варианты воздействия на Венесуэлу. Высказывание прозвучало в ходе общения с журналистами.

«У нас есть все возможности, которые существуют», - сообщил спецпредставитель.

Ранее летом Абрамс уже высказывался о возможности военного варианта для Венесуэлы и сегодня он подтвердил, что «данная опция» продолжает оставаться на повестке дня.

В свою очередь, журналисты CNN, ссылаясь на источник в министерстве обороны США, заявили, что Пентагон рассматривает силовые варианты сдерживания поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро со стороны России, Китая и Кубы.