Эксперты назвали главных конкурентов России в экспорте зерна

Россию ожидает серьезная конкуренция в экспорте зерна с Украиной и Францией в 2019-2020 сельскохозяйственном году, считают эксперты отрасли. РФ по их оценкам может поставить за рубеж 42-46 миллионов тонн зерна за указанный период, сообщает портал Milknews.

Аналитики рынка предсказывают России сложный сельхозгод, а экспорт отечественного зерна столкнется с серьезной конкуренцией со стороны стран Европы и Украины, хотя по итогам 2018-2019 сельскохозяйственного года России удалось сохранить лидерство в поставках на мировой рынок пшеницы, обогнав США и страны ЕС.

По прогнозам российского Минсельхоза, РФ поставит в будущем году на мировой рынок 45 миллионов тонн зерна и 36 миллионов тонн пшеницы.

Как рассказал РИА «Новости» глава аналитического центра «Прозерно» Владимир Петриченко, в текущем году ожидается большая конкуренция с Украиной, которая предположительно соберет рекордный урожай зерновых. Также конкурировать предстоит с Румынией, Болгарией, Прибалтикой, Францией.

«Пока видится, что экспорт пшеницы из России в этом сезоне может быть в районе 34,5–35 миллионов тонн, надеюсь на 35 миллионов», - рассказал Петриченко. Общий объем поставок с учетом риса ожидается на уровне 45 миллиона тонн, добавил руководитель.