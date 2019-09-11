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Bloomberg: в экономике Германии происходит тихая революция

Москва, 11.09.2019
#Германия
  • Bloomberg: в экономике Германии происходит тихая революция

AP/TASS

Два года назад один из наиболее рьяных сторонников жесткой экономии и сбалансированного бюджета Вольфганг Шойбле оставил пост министра финансов ФРГ. Сейчас в финансовой системе первой экономики Европы медленно происходит тихая революция – в условиях угрожающей рецессии и дешевых кредитов Германия готовится отказаться от этой политики, снискавшей ей высокий кредитный рейтинг и плохое отношение партнеров.

Для четырехсот сотрудников министерства, проводивших политику жесткой экономии и провожавших Шойбле, выстроившись в форме большого ноля, надвигающиеся перемены, конечно, кажутся революцией.

Во главе отказа от политики жесткой экономии стоит 49-летний главный экономист Минфина Якоб фон Вайцзеккер, которого министр финансов Олаф Шольц пригласил на этот пост в январе 2019 года.

Главной задачей Вайцзеккера, кстати, дальнего родственника экс-президента Рихарда фон Вайцзеккера, является ознакомление сотрудников финансового ведомства с новой реальностью, в которой процентные ставки очень долго остаются на очень низком уровне, что делает в прошлом невыгодные инвестиции вполне привлекательными.

Вайцзеккер полгода регулярно проводит семинары, на которых экономисты доказывают, что Германия должна сконцентрироваться на инвестициях. Главный финансист ФРГ Шольц открыто не поддерживает своего подчиненного и официально придерживается прежней политики жесткой экономии. Однако бесшумная революция, которая сейчас, уверен Bloomberg, набирает обороты в похожем на крепость здании Министерства финансов Германии, говорит о том, что крупнейшая экономика континента готовится к повороту на 180 градусов. Он наверняка будет совершен, если она сползет в рецессию.

В последнее время Олаф Шольц несколько раз говорил о необходимости для Германии делать крупные инвестиции и заменил привычную фразу «сбалансированный бюджет» на более обтекаемую «прочные финансы». Он даже говорил о возможности пакета стимулирующих мер размером в 50 млрд евро в случае сползания экономики в глубокую рецессию.

ВВП ФРГ во втором квартале сократился на 0,1%. Многие важные экономические и финансовые индексы указывают, что то же самое скорее всего произойдет и в третьем квартале.

О молчаливой поддержке Шольца говорит и предоставленная им главному экономисту свобода действий.

Работы у Вайцзеккера много и в первую очередь убедить сотрудников Минфина, которым его предшественник Людгер Шукнехт, финансовый «ястреб» и преданный союзник Вольфганга Шойбле, не один год с не меньшим рвением вбивал в головы, что жесткая экономия – единственная правильная политика в финансах, сейчас перестала быть правильной. Шукнехт так же, как сейчас  Вайцзеккер, часто проводил семинары, на которых приглашенные эксперты говорили об опасности для финансовых рынков низких процентных ставок. При Шойбле в Минфине ФРГ не обращали внимание на частые призывы МВФ усилить инвестиции.

Впрочем, и после революции жесткая фискальная дисциплина полностью едва ли исчезнет. Шольц на прошлой неделе предупредил об опасности, которую могут нести отрицательные процентные ставки для динамики развития долга. К тому же, министру финансов и главному экономисту, которые являются социал-демократами, следует быть готовыми к яростному сопротивлению христианских демократов Ангелы Меркель, считающих сбалансированный бюджет «священной коровой», которую нельзя трогать, потому что она помогает Германии сохранить имидж надежного заемщика.

Естественно, христианские демократы окажут сопротивление любым попыткам социал-демократов изменить привычное положение дел в финансах. Первая попытка проверить решимость старших партнеров по коалиции Шольцу и Вайцзеккеру может представиться уже на этой неделе, если они попытаются предложить законодателям дефицитный бюджет на следующий год.

 «Сбалансированный бюджет не должен быть догмой,- считает депутат бундестага от SPD Лотар Биндинг.- Хорошее правительство не должно зависеть от сбалансированного бюджета».

И все же по мере замедления темпов роста экономики и усиления давления как внутри страны, так и за ее границами, нарастает необходимость в проведении стимулирующих мер. Об этом, к примеру, на днях высказался председатель правления Siemens Джо Кайзер, предложивший правительству начать программу инвестирования крупных инфраструктурных проектов.

Отказу от политики жесткой экономии будут рады торговые партнеры Германии, неоднократно призывавшие ее к увеличению расходов. К шагам по росту инвестиций на внутреннем рынке и росту внутреннего потребления для Германии, говорил и президент США Дональд Трамп, и президент ЕЦБ Марио Драги и многие другие.

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