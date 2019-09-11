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Испания и Черногория: выбор недвижимости для россиян

Москва, 11.09.2019
Хотя Черногория пользовалась большой популярностью еще у советской элиты, среди широкой публики эта страна в настоящее время не так известна, как Испания.
#PressRelease

Одна из причин такого положения может заключаться в том, что в качестве самостоятельного государства Черногория начала существовать только в 2006 году после того, как произошло ее отделение от Сербии, тогда как Испания в качестве независимого государства существует на протяжении многих столетий. При этом она играет гораздо более заметную роль на мировой международной арене.

Тем не менее, в последнее время Черногория стала одним из наиболее популярных направлений среди российских туристов. Согласно статистике запросов поисковой системы Яндекс, в среднем за месяц данной темой интересуется около восьми тысяч российских пользователей глобальной сети. Однако популярность Испании среди них гораздо выше: запрос «недвижимость в Испании» в поисковой системе Яндекс вводится больше двадцати трех тысяч раз в месяц. Но поскольку инвестирование капитала отличается от простого отдыха, то при сопоставлении возможности приобретения недвижимого имущества в Черногории и Испании необходимо принимать во внимание целый ряд других факторов.

Стоимость недвижимого имущества

Эксперты обращают внимание на постепенное удорожание жилья в Черногории. Прогнозы экономистов указывают на целесообразность инвестирования в него. В настоящее время 1 кв. м в Бечичи стоит от 1,3 тыс. до 2,1 тыс. евро в зависимости от расстояния до моря. Несколько выше стоимость недвижимости в Будве – за 1 кв. м в центре придется заплатить около 2,9 тыс. евро. Покупатели, желающие сэкономить, могут по цене 1,8 тыс. евро за 1 кв. м купить жилье в шестистах метрах от моря. Немало вариантов предлагается и в черногорском городе Бар. За 1 кв. м жилья, расположенного на берегу моря, придется заплатить 1,73 тыс. евро. Но многие путешественники говорят, что в стране со столь притягательной природой лучше проживать в частном доме.

При наличии желания можно приобрести дома в Испании по таким же ценам, что и в Черногории. Однако стоимость содержания жилья в Испании заметно выше. Поэтому при принятии решения о выборе нужно учитывать дополнительные факторы – качество пляжей, развитость инфраструктуры, уровень жизни населения.

Стоимость проживания

Статистика однозначно говорит о том, что стоимость проживания в Черногории значительно ниже, чем в Испании. И в этом нет ничего удивительного. Ведь Испания является членом Европейского союза уже давно, а Черногория вступит в него еще через много лет. Высокий спрос на жилье в Испании обусловлен более высоким качеством жизни, достойным уровнем обслуживания, развитостью инфраструктуры.

Для того чтобы в этом убедиться, достаточно сопоставить число развлечений на испанских и черногорских пляжах. Испания является лидером по числу самых чистых пляжей, которые отмечены Голубым флагом. Хотя черногорская Адриатика также отмечена данной наградой, в Испании принципиально иной подход к обслуживанию. В этой стране готовы идти на все, даже на просеивание песка, только бы ребенок отдыхающих во время игр не поранился. Кроме того, в Испании имеются богатые возможности для активного отдыха и занятий спортом. Туристы могут здесь играть в гольф, заниматься виндсерфингом, верховой ездой и др. Путешественников влекут в Испанию богатое культурно-историческое наследие и множество достопримечательностей. Хотя приобретение жилья в Черногории имеет определенные преимущества, эта страна лишь недавно стала развиваться в соответствии с европейскими стандартами. Так что по уровню жизни и качества отдыха она, разумеется, уступает Испании.

Дополнительные критерии выбора

Несмотря на все вышесказанное, нельзя сказать, что в Испании жить хорошо, а в Черногории – плохо. Здесь многое зависит от личных предпочтений покупателя недвижимости. Тем, кто любит нетронутые природные красоты Черногории, стремится сэкономить на покупке жилья и просто любит ее, стоит остановить свой выбор на этой стране. Испания больше подойдет тем, кто ценит комфорт, любит посещать роскошные магазины, осматривать исторические достопримечательности, развлекаться. Кроме того, приобретение недвижимости в Испании подходит тем, кто ведет бизнес в Европе и регулярно бывает в странах шенгенской зоны. Покупка недвижимого имущества в Испании позволяет легко получить мультивизу, с которой можно без препятствий передвигаться по шенгенской зоне.

Получение дохода от сдачи жилья в аренду

Заработать на сдаче жилья в аренду можно в обеих странах. Хотя в Испании стоимость аренды заметно выше, то же самое верно и в отношении налога на доходы от сдачи жилья в аренду. Если в Испании он взимается по ставке 24%, то в Черногории – по ставке 9%.

Источник:
Недвижимость в Испании - CMM-Spain.ru
Недвижимость в Черногории - CMM-Montenegro.ru

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