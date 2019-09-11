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Киев взял паузу в процессе расторжения договоров с Россией

Москва, 11.09.2019
  • Киев взял паузу в процессе расторжения договоров с Россией

Официальный Киев приостановил процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией, который активно шел при бывшем президенте Петре Порошенко, сообщает «Коммерсантъ».

В настоящий момент Украина не посылает России уведомления о расторжении документов. Аналогичным образом обстоят дела с документами, которые подписаны Киевом, как участником соглашений в рамках СНГ.

Последними из документов, которые Украина отказалась продлевать относятся  Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Документа прекратил действовать с 1 апреля 2019 года по инициативе украинского правительства. 6 февраля прекратило свое действие межправительственное соглашение 1995 года «Об обмене правовой информацией». В общей сложности в двусторонней правовой базе насчитывается 400 российско-украинских соглашений.

Напомним, процесс односторонней денонсации соглашений начался в 2014 году поле вхождения Крымского полуострова в состав РФ. Издание отмечает, что, скорее всего, новая команда пока занята кадровыми вопросами и не готова вплотную заниматься соглашениями с Россией.

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