Китайские автомобили, которые придутся по вкусу своим владельцам

Она встретила достаточно прохладный прием, что объясняется ее невысокими потребительскими качествами. Но в последнее время в Россию стали поставлять вполне достойные и довольно дорогие автомобили из Китая, приобрести которые на очень выгодных условиях вы можете в салоне https://abc-auto.ru/. Ниже представлено несколько китайских машин, стоимость каждой из которых составляет не менее миллиона рублей.

Haval H6

Эта модель стоимостью от 1,19 млн руб. представляет собой кроссовер с передним приводом, который оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 150 л. с. в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. Базовая комплектация включает в себя электрические зеркала, систему бесключевого доступа, противотуманные фары, электрическую регулировку кресла водителя, двухзонный климат-контроль, сигнализацию и множество электронных помощников водителя. Производитель предлагает полноприводную версию данной машины, стоимость которой составляет 1,29 млн руб., а также модификацию с дизельным двигателем объемом 2,0 л мощностью 150 л. с., стоимость которой начинается от 1,32 млн руб. Фирму Haval многие россияне знают по головной торговой марке Great Wall, которая в настоящее время в России не представлена. Суббренд Haval представляет собой китайскую заявку на продукцию премиум-класса. И хотя данная претензия сейчас выглядит очень смелой, с ней следует считаться.

Faw Besturn X80

Эта модель представляет собой переднеприводный городской кроссовер средних размеров, созданный на базе Mazda6 первого поколения. Под капотом авто расположен бензиновый мотор собственной разработки объемом 2,0 л мощностью 142 л. с. в комбинации с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач или шестиступенчатой японской автоматической коробкой переключения передач Aisin. Базовая комплектация предусматривает наличие электронных помощников водителя, противопробуксовочную систему, две подушки безопасности, противотуманнные фары, электрические зеркала, задние и передние электрические стекла. Средняя комплектация включает в себя люк с электрическим приводом, датчик давления в покрышках и продвинутую аудиосистему. Основный минус этой модели состоит в полной невозможности установить полный привод.

Changan Raeton

Этот седан среднего класса оснащен мотором объемом 1,8 л мощностью 163 л. с. в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Единственная комплектация включает в себя ксеноновые фары, люк с электрическим приводом, кожаную отделку салона, все возможные электронные помощники водителя, электрические зеркала, электрическую регулировку сиденья водителя в восьми направлениях и др. Технические характеристики авто едва ли смогут кого-то удивить, однако это не одна из тех китайских поделок, которые вызывают отторжение у россиян.

Geely Emgrand GT

Стоимость этого седана начинается от 1,39 млн руб. За такие деньги можно приобрести автомашину с передним приводом, оснащенную бензиновым мотором объемом 2,4 л мощностью 148 л. с. в комбинации с шестиступенчатым гидротрансформатором. Базовая комплектация авто включает в себя четыре подушки безопасности, кожаную отделку салона, электронные помощники водителя, датчики давления в покрышках, подогрев передних сидений, электрические зеркала и другие атрибуты современного авто бизнес-класса. Модель флагманской комплектации оснащена мотором объемом 1,8 л мощностью 163 л. с. с шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач, проекционным экраном, коленной подушкой безопасности водителя, задним сиденьем с электрической регулировкой и обогревом и др. Приобрести такой автомобиль можно за 1,74 млн руб.

Chery Tiggo 5

Этот автомобиль продается в России в четырех версиях, все из которых оснащены мотором объемом 2,0 л мощностью 136 л. с. с системой изменения фаз распределения газа. Он дополняется пятиступенчатой механической коробкой переключения передач или вариатором. За 1,05 млн руб. можно приобрести вторую по старшинству модель кроссовера с механической коробкой переключения передач, противотуманными фарами, семнадцатидюймовым «литьем», камерой заднего обзора, иммобилайзером, кондиционером, электронными помощниками водителя, датчиками парковки, электрическими стеклами, двумя подушками безопасности, мультимедиа с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и др. Таким образом, данный автомобиль заслуживает внимания. Основные недостатки заключаются в отсутствии возможности выбора мотора и коробки переключения передач. Что же касается полного привода, то он в принципе не предлагается.