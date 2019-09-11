Китайские автомобили, которые придутся по вкусу своим владельцам

Она встретила достаточно прохладный прием, что объясняется ее невысокими потребительскими качествами. Но в последнее время в Россию стали поставлять вполне достойные и довольно дорогие автомобили из Китая, приобрести которые на очень выгодных условиях вы можете в салоне https://abc-auto.ru/. Ниже представлено несколько китайских машин, стоимость каждой из которых составляет не менее миллиона рублей.
Эта модель стоимостью от 1,19 млн руб. представляет собой кроссовер с передним приводом, который оснащен бензиновым двигателем объемом 1,5 л мощностью 150 л. с. в сочетании с шестиступенчатой механической коробкой передач. Базовая комплектация включает в себя электрические зеркала, систему бесключевого доступа, противотуманные фары, электрическую регулировку кресла водителя, двухзонный климат-контроль, сигнализацию и множество электронных помощников водителя. Производитель предлагает полноприводную версию данной машины, стоимость которой составляет 1,29 млн руб., а также модификацию с дизельным двигателем объемом 2,0 л мощностью 150 л. с., стоимость которой начинается от 1,32 млн руб. Фирму Haval многие россияне знают по головной торговой марке Great Wall, которая в настоящее время в России не представлена. Суббренд Haval представляет собой китайскую заявку на продукцию премиум-класса. И хотя данная претензия сейчас выглядит очень смелой, с ней следует считаться.
Эта модель представляет собой переднеприводный городской кроссовер средних размеров, созданный на базе Mazda6 первого поколения. Под капотом авто расположен бензиновый мотор собственной разработки объемом 2,0 л мощностью 142 л. с. в комбинации с шестиступенчатой механической коробкой переключения передач или шестиступенчатой японской автоматической коробкой переключения передач Aisin. Базовая комплектация предусматривает наличие электронных помощников водителя, противопробуксовочную систему, две подушки безопасности, противотуманнные фары, электрические зеркала, задние и передние электрические стекла. Средняя комплектация включает в себя люк с электрическим приводом, датчик давления в покрышках и продвинутую аудиосистему. Основный минус этой модели состоит в полной невозможности установить полный привод.
Этот седан среднего класса оснащен мотором объемом 1,8 л мощностью 163 л. с. в сочетании с шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Единственная комплектация включает в себя ксеноновые фары, люк с электрическим приводом, кожаную отделку салона, все возможные электронные помощники водителя, электрические зеркала, электрическую регулировку сиденья водителя в восьми направлениях и др. Технические характеристики авто едва ли смогут кого-то удивить, однако это не одна из тех китайских поделок, которые вызывают отторжение у россиян.
Стоимость этого седана начинается от 1,39 млн руб. За такие деньги можно приобрести автомашину с передним приводом, оснащенную бензиновым мотором объемом 2,4 л мощностью 148 л. с. в комбинации с шестиступенчатым гидротрансформатором. Базовая комплектация авто включает в себя четыре подушки безопасности, кожаную отделку салона, электронные помощники водителя, датчики давления в покрышках, подогрев передних сидений, электрические зеркала и другие атрибуты современного авто бизнес-класса. Модель флагманской комплектации оснащена мотором объемом 1,8 л мощностью 163 л. с. с шестиступенчатой автоматической коробкой переключения передач, проекционным экраном, коленной подушкой безопасности водителя, задним сиденьем с электрической регулировкой и обогревом и др. Приобрести такой автомобиль можно за 1,74 млн руб.
Этот автомобиль продается в России в четырех версиях, все из которых оснащены мотором объемом 2,0 л мощностью 136 л. с. с системой изменения фаз распределения газа. Он дополняется пятиступенчатой механической коробкой переключения передач или вариатором. За 1,05 млн руб. можно приобрести вторую по старшинству модель кроссовера с механической коробкой переключения передач, противотуманными фарами, семнадцатидюймовым «литьем», камерой заднего обзора, иммобилайзером, кондиционером, электронными помощниками водителя, датчиками парковки, электрическими стеклами, двумя подушками безопасности, мультимедиа с восьмидюймовым сенсорным дисплеем и др. Таким образом, данный автомобиль заслуживает внимания. Основные недостатки заключаются в отсутствии возможности выбора мотора и коробки переключения передач. Что же касается полного привода, то он в принципе не предлагается.