Крым направил в Амстердам новые документы по скифскому золоту

Как сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, Крым предоставил суду Амстердама новые доказательства принадлежности им коллекции скифского золота, сообщает ТАСС.

Мальгин в своем интервью агентству подчеркнул, что музеи Крыма по-прежнему настаивают на возвращении коллекции.

Музейщик подчеркнул, что «актов столько, сколько находок, представленных на выставке в Амстердаме». Речь в данном случае идет об актах, подтверждающих поступление находок в музей, начиная с конца 1940-х годов. Также представлена документация довоенного периода, на который пришлись самые интенсивные раскопки на полуострове.

Напомним, музейные экспонаты Крыма были задержаны в Амстердаме в 2014 году, после присоединения полуострова к России. Выставка в этот момент находилась в музее Алларда Пирсона. По окончании работы экспозиции Украина вступила в спор с Россией за права на скифское золото.

В 2016 году окружной суд Амстердама постановил вернуть экспонаты украинской стороне, после чего крымский музей подал апелляцию.