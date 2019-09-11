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Крым направил в Амстердам новые документы по скифскому золоту

Москва, 11.09.2019
  • Крым направил в Амстердам новые документы по скифскому золоту

ТАСС

Как сообщил директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин, Крым предоставил суду Амстердама новые доказательства принадлежности им коллекции скифского золота, сообщает ТАСС.

Мальгин в своем интервью агентству подчеркнул, что музеи Крыма по-прежнему настаивают на возвращении коллекции.

Музейщик подчеркнул, что «актов столько, сколько находок, представленных на выставке в Амстердаме». Речь в данном случае идет об актах, подтверждающих поступление находок в музей, начиная с конца 1940-х годов. Также представлена документация довоенного периода, на который пришлись самые интенсивные раскопки на полуострове.

Напомним, музейные экспонаты Крыма были задержаны в Амстердаме в 2014 году, после присоединения полуострова к России. Выставка в этот момент находилась в музее Алларда Пирсона. По окончании работы экспозиции Украина вступила в спор с Россией за права на скифское золото.

В 2016 году окружной суд Амстердама постановил вернуть экспонаты украинской стороне, после чего крымский музей подал апелляцию.

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