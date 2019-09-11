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Курс доллара: рубль отреагировал на позитивные новости

Москва, 11.09.2019
  • Курс доллара: рубль отреагировал на позитивные новости

Алексей Павлишак/ТАСС

Во вторник рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару и евро на фоне дорожающей нефти, которая к вечеру 10 сентября торговалась на Лондонской бирже выше 63 долл. за баррель сорта марки Brent. На этих позитивных новостях нацвалюта ускорила свой рост. Так, курс доллара США на вечерних торгах Московской биржи к 19:00 мск составил 65,36 руб., подешевев за сутки на 19 коп. Курс евро – 72,19 руб., что на 21 коп. дешевле закрытия основной сессии торгов понедельника.

При этом, как считают эксперты, рост рубля тормозили слабые макроэкономические данные. По данным ЦБ РФ, чистый отток капитала из нашей страны за восемь месяцев этого года вырос боле чем на 26,5%, а положительное сальдо текущего счёта платежного баланса РФ за этот же период снизилось на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Дмитрий Бабин из «БКС брокер» напомнил, что накануне развивающиеся валюты не демонстрировали единой динамики, однако некоторые из них умеренно укрепились. Среди них китайский юань, что достаточно позитивный фактор для мировых рынков. Поэтому, как считает эксперт, в случае укрепления китайской валюты и при дальнейшем росте нефтяных котировок можно ожидать усиления восходящей динамики рубля. Прогноз Бабина: в ближайшие дни для нацвалюты в паре с долларом останется актуальным коридор в 65,3-65,7 руб., а в паре с евро – 72-72,6 руб.

В свою очередь Андрей Люшин из Локо-банка предполагает, что если европейский регулятор 12 сентября на своём заседании всё-таки примет решение о снижении ставки, то на рынки могут вновь вернуться любители carry trade. Тогда, по его мнению, можно ожидать дальнейшего укрепления рубля и снижения доллара, который будет сегодня торговаться в коридоре 65,2-65,7 руб. Продолжит падать к национальной валюте и евро, который будет торговаться за 72-72,5 руб.

Между тем, аналитики валютного рынка (Forex, FX) в BNP Paribas, считают, что в самое ближайшее время инвесторы обратят внимание на процентные ставки на развивающихся рынках. Произойдёт это на фоне волны смягчения монетарной политики регуляторов ведущих стран. После чего появятся лучшие возможности для извлечения прибыли в условиях замедления экономического роста, инфляции и при условии стабильности валют ЕМ по отношению к доллару.

Таким образом, локальные ставки EM снизятся, так как ЕЦБ и ФРС продолжат понижать свои процентные ставки. BNP нравятся облигации в твёрдой валюте, которые инвесторы, вероятно, не будут продавать, потому что они по-прежнему обеспечивают хороший доход. Также банк предпочитает спреды EM на длинном конце кривой в Бразилии, Мексике, Польше, Венгрии и России, что естественно позитивно скажется на курсе рубля.

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