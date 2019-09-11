МКБ участник системы быстрых платежей

Московский кредитный банк (МКБ) стал участником системы быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России. Услуга по переводу денежных средств стала доступна для физических лиц 11 сентября. Система быстрых платежей позволяет в любое время суток и день недели переводить и получать денежные средства как клиентам банка, так держателям карт других банков, подключенных к СБП. Для перевода средств понадобится только номер мобильного телефона. Услугой можно воспользоваться бесплатно в «МКБ Онлайн» до конца года.

«Накануне МКБ успешно прошел тестовые испытания взаимодействия, подтвердив свою техническую готовность к работе с использованием СБП. Сейчас мы работаем над развитием функционала для того, чтобы реализовать услугу оплаты товаров и услуг через СБП», - прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Сергей Путятинский.

Система быстрых платежей (СБП) разработана Центробанком РФ совместно с Национальная система платежных карт и начала полноценно работать 28 января 2019 года. На данный момент с учетом МКБ в системе участвуют еще 17 банков. Цель проекта - содействовать конкуренции, повысить качество платежных услуг, расширить финансовую доступность и снизить стоимость платежей для населения. По данным официального сайта ЦБ РФ, в 2019 году тариф для использования системы для банков составит – 0 рублей, с 2020 года – от 0,05 до 3 рублей.

«Мы стремимся предоставлять новые сервисы для наших клиентов и заинтересованы в улучшении качества платежных услуг в целом. Мы ожидаем, что услуга будет популярной: уже сейчас ежемесячный прирост количества переводов по номеру телефона в МКБ составляет 10%, а после присоединения к СПБ эта цифра должна вырасти до 25%. Также к концу года возрастет ежемесячное количество переводов - более чем в два раза», - прокомментировал заместитель председателя правления МКБ Алексей Косяков.

ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ) - универсальный коммерческий частный банк, предоставляющий весь спектр банковских услуг для корпоративных и частных клиентов, а также для финансово-кредитных организаций. Банк входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Банком России.

Банк был основан в 1992 г. Бенефициарным владельцем банка является бизнесмен Роман Авдеев. По данным рэнкинга «Интерфакс-100», по итогам 2018 г. МКБ входит в топ-3 частных банков по объему активов.