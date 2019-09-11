Цены на нефть растут из-за снижения запасов в США

В среду 11 сентября мировые цены на нефть продолжают прибавлять в цене, на этот раз на новостях из США, сообщает Прайм. О снижении запасов в стране сообщает сегодня Американский институт нефти (API).

По состоянию на 8.21 по московскому времени фьючерсы ноября на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавили 0,87%. Цена на этот сорт составила $62,92. Фьючерсы на октябрь сорта WTI прибавили в цене 0,92%, составив $57,93.

Запасы нефти в США упали за прошедшую неделю на 7,2 миллиона баррелей, сообщает API. Неделей раньше запасы выросли на 400 тысяч баррелей. Сегодня инвесторы ожидают отчета американского Минэнерго.

Аналитики рынка предсказывают, что ведомство объявит о снижении 2,6 миллиона баррелей. Кроме этого инвесторов насторожил краткосрочный прогноз минэнерго США, который был опубликован 10 сентября. Согласно документу добыча нефти в США в 2019 и 2020 годах снизится на 30 тысяч баррелей — до 12,24 миллиона и 13,23 миллиона баррелей в сутки соответственно.