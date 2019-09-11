Пекин готов освободить от пошлин ряд товаров США

С 17 сентября Китай освобождает от дополнительных ввозных пошлин ряд товаров США, соответствующий список опубликовал на своем сайте комитет по тарифам Госсовета КНР. В списке значится с общей сложности 16 товаров.

В первой части нового документа значится 12 наименований товаров, в числе которых посевной порошок люцерны, рыбная мука для корма, смазочные масло и жир.

Второй список включает в себя сыворотку для корма и опалубочную смазку. Ведомство отмечает, что данные товары освобождены от пошлин на один год. Также комитет намерен составить новые списки товаров, которые будут освобождены от пошлин. Новый список будет опубликован позже.

Напомним, Пекин и Вашингтон ввели взаимные ввозные пошлины на ряд товаров с 1 сентября, также было объявлено о новом повышении тарифов с 15 декабря текущего года.