Правительство Японии отправлено в отставку

Утром 11 сентября премьер-министр Синдзо Абэ отправил в отставку правительство страны в полном составе, пишут РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Причиной отставки стало намеченное Абу изменение в составе правительства после победы на выборах правящей партии. Также в октябре в Японии повышается потребительский налог до 10%, что послужило второй причиной для обновления кабинета.

Издание отмечает, что сохранить свои посты в обновленном кабмине имеют шансы только генеральный секретарь правительства Ёсихидэ Суга и министр финансов Таро Асо.

Еще два министра поменяют должности «по горизонтали», - пост министра экономики займет Таро Коно, МИД возглавит министр по делам восстановления экономики Тосимицу Мотэги. Ожидается, что вернутся в правительство еще два руководителя, а остальные 13 человек войдут в состав кабинета министров впервые.

Обновленный состав правительства, как ожидается, будет объявлен сегодня во второй половине дня.