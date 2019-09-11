Российское правительство готовит новый прогноз развития страны

Российский кабмин готовит новый план по повышению темпов роста экономики страны, пишет «Российская газета». Целью данных мероприятий станет вхождение России в первую пятерку мировых экономик, для чего требуется добиться роста ВВП выше 3%. В настоящий момент данный показатель ниже необходимого в три раза, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в программе «Диалог».

Он подчеркнул, что для изменения ситуации в лучшую сторону, правительство активно работает над реализацией национальных проектов

«Темпы, которые мы видим, действительно не соответствуют тому, к чему мы стремимся», - заявил Медведев. Он подчеркнул, что данная проблема уже обсуждалась на совещании с министрами. Премьер также рассказала, что для исправления сложившейся ситуации правительство имеет два сценария – оптимальный, с постепенным выходом «на требуемые темпы» и более сложный, который включает в себя работу по развитию «инвестиционного климата, снятию административных барьеров, улучшению рынка труда, технологическому развитию».