Россия подготовит ответ на новые санкции США

Россия зеркально ответит на новые санкции США против двух следователей из Сургута, сообщает «Коммерсантъ». Ранее Вашингтон внес в «черный список» сотрудников сургутского Следственного комитета России Владимира Ермолаева и Степана Ткача, которых подозревают в причастности к пыткам членов организации «Свидетели Иеговы» (организация запрещена в России».

Новыми санкциями США показывают, что они готовы продолжать придерживаться «полностью дискредитирующей себя, провальной линии», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат добавил, что все попытки «прогнуть» Россию являются бесполезными.

«Разумеется, мы расширим соответствующим образом наши ограничительные списки на въезд американских граждан к нам», - подчеркнул Рябков в беседе с ТАСС.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что на пытки со стороны сотрудников СКР Сургута в феврале пожаловались последователи учения свидетели Иеговы, запрещенного в России. Они заявили, что к ним были применены в ходе допроса электрошокеры.