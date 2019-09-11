СМИ Украины рассказали о новом уголовном деле против Порошенко и Климкина

Против экс-президента Петра Порошенко и бывшего главы МИДа Павла Климкина было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 364 уголовного кодекса Украины. Статья включает в себя преступления, связанные со злоупотреблением властью или служебным положением, сообщают «Украинские новости». Дело возбудило 23 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Ранее, возбудить дело против Порошенко и Климкина обязал НАБУ Соломенский районный суд Киева по следам жалобы некого гражданина, имя которого не разглашается. Сообщается только, что он подал заявление об уголовных правонарушениях.

Напомним, против бывшего президента Украины уже 11 уголовных дел. Порошенко в частности инкриминируют госизмену из-за инцидента в Керченском проливе. Несмотря на неоднократные требования со стороны правоохранителей явится на допрос в Госбюро Украины, Порошенко эти требования игнорировал и на допросы не являлся.