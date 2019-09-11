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Состоялось торжественное мероприятие ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

Москва, 11.09.2019
Организаторами NEFTEGAZparty-2019 выступили «Национальный нефтегазовый форум» и Выставка «Нефтегаз».
  • Состоялось торжественное мероприятие ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

из архива пресс-службы

6 сентября в столичном отеле «Метрополь» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности.

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин и президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль поздравили участников с профессиональным праздником, а также провели встречу Совета Ветеранов нефтегазовой отрасли при Минэнерго России, обсудив с ними текущие вопросы деятельности Совета и повестку работы в 2020 году.

«Благодаря встречам с ветеранами нефтегазовой отрасли нынешние руководства министерства и профильных компаний имеют возможность опираться и перенимать опыт многолетних экспертов отрасли. Как команда Минэнерго, мы сделаем все для того, чтобы этот ценный опыт не пропал зря, а советы были учтены. Работает специально созданный Экспертный совет при Минэнерго России. Надеюсь, и мы через какое-то время сможем стать достойным примером для следующих поколений», - отметил замглавы Минэнерго России.

В ходе торжественного мероприятия Павел Сорокин наградил сотрудников Минэнерго России профильными наградами.

С поздравлениями к собравшимся также обратились вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин, начальник Управления собственных выставок АО «Экспоцентр» Екатерина Беднова, директор Национального нефтегазового форума Сергей Яценя и директор по развитию EY Полина Немировченко.

По окончании торжественной части для участников мероприятия была организована культурно-развлекательная программа. Гостей также ждали подарки от партнеров мероприятия, среди которых: EY, Лаборатория Касперского, СПА-отель «Мистраль», отель «Метрополь», гольф-клуб «Форест Хиллс», «ЛАДОГА», АИР, Green Flow hotel Роза Хутор, Конфаэль, Московская шоколадная мануфактура «Мосчоко» и стоматологическая клиника «Президент». 

В мероприятии приняли участие более 300 представителей профильных министерств и ведомств, компаний нефтегазовой отрасли и ключевых общественных объединений и средств массовой информации.

NEFTEGAZparty традиционно проходит в рамках подготовки к Выставке «Нефтегаз» и Национальному нефтегазовому форуму. Руководители организационного комитета Форума и Выставки пригласили всех присутствующих на предстоящие мероприятия – юбилейную 20-ю международную выставку «Нефтегаз-2020», запланированную с 13 по 16 апреля 2020, а также Национальный нефтегазовый форум, который состоится с 14 по 15 апреля 2020 года в ЦВК Экспоцентр.

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