Трампу надоело быть «ястребом»

Дональд Трамп продолжает удивлять. Сначала он удивил всех, включая своих советников и помощников, сообщив об отмене переговоров с представителями афганского движения «Талибан» (запрещенного в России) в Кэмп-Дэвиде, о которых никто не знал; а затем еще больше удивил, уволив советника по национальной безопасности Джона Болтона, главного «ястреба» в своей администрации.

Отставку главного после смерти сенатора Маккейна консерватора в Америке, в первую очередь, должны приветствовать в Тегеране. Джон Болтон известен не только огромными седыми усами, но и очень жесткой позицией по отношению к Ирану, а также к ряду других стран. Не удивительно, что сразу после сообщения об его отставке в американских СМИ начали рассуждать на тему смягчения внешней политики США. AFP, например, сообщило со ссылкой на двух высокопоставленных источников из администрации Трампа, что президент готов встретиться с коллегой из Ирана без каких-либо предварительных условий. Правда, источники поторопились добавить, что эта готовность к встрече не означает ослабление давления на Иран.

О неизменности позиции по отношению к Ирану заявил и госсекретарь Майк Помпео, повторивший утверждение Тель-Авива о незаконной деятельности Тегерана в ядерной сфере.

«Президент ясно дал понять, что он готов к встрече (с Рухани) без предварительных условий, но при этом мы продолжим кампанию максимального давления,- заявил министр финансов США Стивен Мнучин через каких-то полтора часа после объявления об отставке Болтона.- Я утверждаю, что мы с секретарем Помпео полностью согласны с президентом, который настаивает на продолжении этой политики».

И все же, считает AFP, имеются основания предполагать, что США готовы к ослаблению конфронтации с Тегераном. Так, встреча с Хасаном Рухани может состояться уже на 74-й Генассамблее ООН, которая откроется в Нью-Йорке 17 сентября. С этим выводом согласны и в Тегеране.

«Отставка Болтона – не случайность, а четкий сигнал, свидетельствующий о поражении американской стратегии максимального давления на Иран,- написал в Twitter советник Рухани Хесамеддин Ашена.- Можете не сомневаться, у нас имеются средства для противостояния такому подходу со стороны Америки. Мы никогда не сдадимся. Блокада Ирана будет прорвана».

Конечно, у Джона Болтона осталось много сторонников и, конечно, они не собираются сдаваться без боя. Американские консерваторы предупреждают, что смягчение позиции по Ирану будет громадной ошибкой, которая позволит Европе, по словам сенатора Теда Круза, «бросить аятолле спасательный круг в экономике». Круз также выразил в Twitter надежду, что «голуби» в Госдепе и Минфине, которые изо всех сил пытаются сохранить заключенную Бараком Обамой ядерную сделку по Ирану, не убедили президента ослабить давление на Иран.

Белый дом, тем временем, опубликовал расширенный санкционный список. Новые санкции введены против руководителей и оперативных сотрудников организаций, имеющих тесные связи с Тегераном: «Кудс», элитного подразделения Корпуса стражей исламской революции, например, и ливанской «Хезболлы».

Стивен Мнучин похвалился на пресс-конференции в Вашингтоне тем, что Америка ввела против Ирана больше всех санкций и что эти санкции эффективно работают. Во вторник США присоединились к Израилю и обвинили Иран в новых уловках, при помощи которых он продолжает тайно работать над созданием ядерного оружия.

Речь идет о заявлении, сделанном в понедельник израильским премьером Биньямином Нетаньяху, в котором он обвинил Тегеран в существовании тайной площадки. Глава израильского правительства заявил, что израильские агенты нашли и сфотографировали эту площадку, но иранцы, поняв, что тайна лаборатории раскрыта, уничтожили ее в июле.

Несмотря на категоричные возражения Нетаньяху и американских «ястребов» против потенциальной встречи между Трампом и Рухани все понимают, что необходимо ослабить напряжение в Персидском заливе. В августе оно немного спало, но обстановка в заливе и Ормузском проливе продолжает оставаться взрывоопасной и в любой момент может привести к столкновению США и ИРИ.