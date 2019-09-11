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ЦБ предрек падение цен на нефть

Москва, 11.09.2019
По мнению аналитиков Банка России, торговая война Китая и США, из-за которой страдает глобальный спрос на сырье, приведет к резкому сокращению экспортных доходов РФ. Как дальнейшее следствие этого они прогнозируют падение импорта. Прогноз ЦБ не в полной мере адекватен реальной ситуации, считают аналитики, однако он адекватен проблемам реализации избранного макроэкономического курса
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#Экономика
  • ЦБ предрек падение цен на нефть

Прогноз ЦБ переворачивает представление о ближайшем будущем экономики

ТАСС Автор: Александр Щербак

 

ЦБ «завязал» темпы на нефть

 

«Доклад о денежно-кредитной политике» Банка России прогнозирует падение цен на нефть в течение ближайших двух лет. Основной причиной, согласно докладу, станет торговая война Китая и США, из-за которой пострадает глобальный спрос на сырье.

В «базовом» прогнозе сценарий ЦБ до 2022 года, в следующем году средняя цена на нефть Urals с нынешних 63 доллара за баррель упадет до 55 долларов, а в 2021-м скатится к отметке 50, на которой останется и в 2022 году, пишет портал Finanz.

Соответственно, по итогам 2019 года экспорт составит 415 млрд долларов — на 28 млрд долларов меньше, чем прошлом году, в 2020-м году — на 29 млрд долларов, или 6%, до 395 млрд долларов. В 2021-м — до 389 млрд долларов. В сумме за три года ЦБ снизил прогноз экспортных доходов на 74 млрд долларов — такой суммы недосчитается экономика из-за «снижения внешнего спроса».

И для бизнеса, и для граждан эффект падение экспортных доходов выразится в снижении возможностей приобретать импортные товары и услуги, делает вывод ЦБ. Там также предупреждает, конечно, и о том, сколь печальными оказываются в свете «сценария» перспективы экономического роста. Говорится, что сокращение притока нефтедолларов замедлит темп роста ВВП и план рывка до 3% роста в 2021 году останется на бумаге. Тем самым косвенно признается, что под прогнозами экономического роста по-прежнему нет, по сути, ничего, кроме цен на нефть. И это несмотря на весьма жесткое «бюджетное правило» и на нацпроекты, которые должны быть альтернативным, ненефтяным механизмом роста.

Но не исключено, кстати, что наблюдается еще одно (вслед за спором глав ЦБ и Минэкономразвития о потребительском кредитовании), и более крупное, расхождение точек зрения среди экономических властей страны. В среду прозвучали заявления как премьера Дмитрия Медведева, так и некоторых министров о том, что они не готовы мириться с низкими темпами экономического роста и готовят новые меры по его активизации.

 

Не стоит принимать близко к сердцу?

 

На днях ЦБ не на шутку испугал тех, кто следит за тем, что сообщает это ведомство, напоминает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. В большом 148 страничном документе с названием «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов» финансовый регулятор рассказал, как, исходя из накопленного опыта и прогнозов на будущее, он будет строить свою денежную политику.

Как отмечает эксперт, ЦБ рассматривает три варианта развития событий: благоприятный (в условиях нашей страны читай: высокие цены на нефть, кайфуем), базовый (будет трудно, но вы держитесь) и рисковый (мы на грани, но мы к этому готовы). И, рассказывая про негативные сценарии, ЦБ не старается напугать, а просто информирует, что надо быть готовыми к любому варианту развития событий, в том числе и к тому, когда баррель нефти марки Urals будет стоить 25 долларов. В этом случае стране будут помогать резервы и частный сектор, а государственные структуры и ЦБ перейдут на режим строгой экономии.

Разумеется, говорит Катя Френкель, население почувствует оба неблагоприятных варианта (базовый и рисковый), но ничего нового для граждан РФ в этом не будет. Помним 2014-2015 годы? Вот примерно так и будем жить. Ничего трагичного, просто не комфортно. Если же говорить о причинах столь пессимистичного взгляда ЦБ на будущее, то причина его проста – торговая война между Китаем и США. В ситуации, когда США рискуют сильно, как никогда, потерять статус ведущей мировой экономики, а Китай не собирается гнуться под нападками американцев, мир действительно может измениться. И вот тут ключевое слово «может».

Дело в том, что есть два сценария развития событий, и оба они во многом зависят от того, кто же к концу 2020 года будет жить в Белом доме, рассказывает эксперт. У Трампа сейчас основная головная боль — удержаться во власти и дополнительные проблемы ему ни к чему. Да, он создал эту нестабильность, но своими твиттами он достаточно умело дирижирует ситуацией, не меняя её глобально. У него достаточно серьёзные внутренние противники – Демократическая партия, Конгресс (что во многом сейчас одно и то же), ФРС и традиционные политики из республиканцев.

На его стороне только большинство обычных коренных американцев и антикризисное мышление крупного бизнесмена. Что из этого перевесит, сейчас трудно сказать, но именно от этого и зависит то, какой сценарий мы увидим через год. «До этого времени я не ожидаю серьёзных потрясений. В течение года ситуация вряд ли сильно изменится по сравнению с той, которую мы видим сейчас», — уверена Катя Френкель.

 

Дело, в общем, в другом

 

Негативные макроэкономические прогнозы необходимы российским консервативным экономическим регуляторам, чтобы продолжать политику ограничения бюджетных расходов и, опосредованно, в определенных этими ограничениями макроэкономических условиях продолжать сохранять жесткость монетарных условий, считает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Между тем, констатирует эксперт, ускорение в промышленности продолжается, хотя ЦБР в своем коммюнике по итогам июльской сессии писал о том, что «во II квартале наметилось ускорение годового роста промышленного производства, которое может не иметь устойчивый характер». В сентябрьском коммюнике ЦБ пишет, что «опережающие индикаторы за июль—август указывают на возможность ухудшения ситуации в промышленности», то есть дает положительную вероятность такого замедления.

Однако параллельно – на фоне формирования рисков дефицитов в нефтепереработке, спада производства в энергетике и ряде отраслей металлургии, на рынке начали проявляться меры централизованной поддержки этих сегментов. Они, очевидно, не ориентированы на дальнейшее замедление производства в РФ. На этом фоне складывается впечатление существования разных «векторов силы» в российском экономическом руководстве в текущий момент, указывает Александр Осин.

Цены на нефть с точки зрения среднесрочного периода поддержаны сформировавшимся на рынке в первом полугодии и усилившимся в третьем квартале, по последним данным, дефицитом баланса спроса – предложения нефти, составившим высокие для данного рынка 0,9 и 1,3 млн баррелей в день. Этот дефицит, считает аналитик, будет поддерживать растущие цены на нефть в среднесрочном периоде. Параллельно поддержку рынку окажут монетарные факторы в виде, возможной или вероятной, активизации программы выкупа активов и снижения ставок ЕЦБ. Можно ожидать на этом фоне роста цен на нефть «Брент» до 70-75 долларов к середине текущего года. Во второй половине 2019 года риски для нефтяного рынка выглядят сбалансированными с учетом продемонстрированной последними статистическими данными готовностью ОПЕК выполнять соглашение по ограничению добычи более, чем на 100%.

Инфляционные прогнозы Банка России представляются Александру Осину существенно заниженными, а потенциал дальнейшего снижения ставок и инфляции представляется ограниченным. Проблема в том, что банковские ставки в РФ – как и ключевая ставка – выглядят сравнительно эластичными к динамике инфляции. Банки, как представляется, ориентируются на показатели скорости обращения денежной массы, которые отражают справедливый долгосрочный уровень инфляции в 11% годовых. В результате формируется дивергенция в динамике инфляции и кредитных ставок, растет реальная стоимость заимствований. Снижение ставок формирует бум на долговом и валютном рынке, к которому экономика не готова.

Укрепление курса рубля провоцирует дефляцию в нефтепеработке, рост реальных ставок способствует текущему спаду в электроэнергетике. В этих условиях, ускорение прироста цен представляется необходимым для предотвращения спада производства и формирования дефицитов в ключевых отраслях экономики. Либо оно произойдет само, в рамках шоковой реакции рынка на повысившиеся риски, либо эта рыночная тенденция будет сглажена стимулирующими бюджетными и монетарными мерами экономических властей. Принимая во внимание развитие стимулирующих мер на внешних рынках, стабильность сырьевого сегмента, признаки централизованной поддержки отдельных отраслей в РФ, более вероятным представляется второй из указанных выше сценариев, говорит Александр Осин.

Представленные в прогнозе до 2022 года инфляционные прогнозы ЦБ, пересмотр прогнозов Минэкономразвития и последнее заявление Минфина о продолжающемся снижении инфляционных рисков направлены на стимулирование кредитования. Вероятность ускорения годового прироста объема потребительского кредитования в условиях, созданных снизившейся инфляцией на среднесрочном полугодовом и, даже, краткосрочном помесячном временном отрезке составляют высокие для макроэкономических прогнозов 68% — 70%.

Эта зависимость означает, что в противном случае, в случае ускорения инфляции и спада в динамике кредитования, потребуют своего решения накопленные проблемы в банковской отрасли, связанные с низкой – на уровне 2008 – 2009 гг. – достаточностью капитала российских банков, и высоким – на уровне 10 – 15 летних максимумов - уровнем просрочки. Эта ситуация, уверен Александр Осин, в случае ее развития потребует от правительства и ЦБ проведения масштабных мер стимулирования, вызовет у рынка и населения значимые сомнения в эффективности политики регуляторов в прошлые годы.

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