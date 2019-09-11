США и Великобритания могут присоединиться к «нормандскому формату»

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор в интервью «Голосу Америки» заявил, что США и Великобритания присоединятся к «нормандскому формату» в случае, если следующая встреча руководителей России, Украины, Франции и Германии не принесет результатов.

«Президент Зеленский и другие представители украинского правительства заявляли, что если нынешний «нормандский формат» не даст результатов, тогда они рассмотрят возможность просить Соединенные Штаты и Британию присоединиться. Насколько мне известно, официального запроса об этом пока не поступало» - сказал Тейлор.

Ранее журналисты задали президенту США Дональду Трампу вопрос о присоединении Вашингтона к «нормандскому формату». «Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им было нужно, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялся очень и очень положительное событие» - ответил Трамп.