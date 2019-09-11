Верховная Рада Украины приняла законопроект Зеленского о незаконном обогащении чиновников

Верховная Рада приняла в первом чтении закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов». В соответствии с законопроектом, поданным президентом Украины Владимиром Зеленским, устанавливается уголовная ответственность за приобретение чиновником активов стоимостью более чем на 15 тыс необлагаемых минимумов (около 10 тыс долларов США) превышающих его задекларированные доходы. Законом предусмотрена ответственность чиновника в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.