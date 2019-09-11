Большую ли свинью подложила Польша «Северному потоку — 2»

10 сентября суд ЕС в Брюсселе отменил решение Еврокомиссии об изменении режима использования газопровода Opal. Из-за регуляторных ограничений Opal, принимающий газ из «Северного потока» в Германии, долгое время был загружен не полностью. В 2016 году ЕК одобрила расширение доступа «Газпрома» к Opal. Но рассмотрев по требованию Польши данное решение, суд посчитал, что оно было принято с нарушением принципа энергетической солидарности.

«Суд отменяет решение комиссии об изменении режима эксплуатации газопровода Opal как принятое в нарушение принципа энергетической солидарности», — говорится в сообщении суда. Исключительное право российского холдинга на использование 50% транзитных мощностей Opal (12,8 миллиарда кубометров) осталось в силе. Кроме того, ЕК разрешила «Газпрому» участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal (около 10,2 миллиарда кубометров).

Сейчас ведется строительство дублера Opal — трубопровода Eugal, напомнил накануне «Эксперт online». Через него и должен прокачиваться газ из второй ветки «Северного потока». Однако, остается не вполне ясным: в какой мере решение суда ЕС ставит под вопрос объем поставок российского газа?

В Минэнерго Польши подчеркнули, что выигранный в суде ЕС иск заставит «Газпром» сохранить объёмы транзита через Украину, а это минимум 12,5 млрд кубометров в год. Напомним, как сообщил Interfax со ссылкой на источник в Еврокомиссии, на 19 сентября назначены трехсторонние переговоры по газу между Украиной, Россией и ЕК, они пройдут в Брюсселе. Сообщение появилось за день до решения суда ЕС. На этих переговорах Украина и Россия, при посредничестве, ЕК будут договариваться о новом соглашении по транзиту российского газа в Европу через Украину. Ранее ЕК предлагала заключить договор минимум на десять лет. В свою очередь, Россия предпочла бы заключить контракт на срок, необходимый для завершения трубопроводов в обход Украины, сообщал в июле Reuters со ссылкой на свои источники.

После известия о решения суда в Еврокомиссии заявили, что будут его выполнять, однако не ответили на вопрос, станут ли подавать на это решение апелляцию. Как пишет «Коммерсантъ», в случае подачи такой апелляции у ЕК есть шанс на пересмотр судебного вердикта, так как он принят на довольно-таки шатких основаниях — отсутствия одной из экспертиз, провести которую и приобщить к апелляции будет не сложно.

Данная судебная тяжба не означает, что Газпром моментально будет ограничен в использовании Opal, на практике на это понадобится некоторое время, поскольку пока решение суда в силу не вступило, есть вариант подачи апелляции, что также приостанавливает решение суда. Если бы с позицией Дании все бы было решено в пользу «Газпрома», то при истечении срока использования дополнительных мощностей Opal, «Газпром» бы смог пустить газ по «Северному потоку — 2» и в таком случае ограничения были бы не так страшны.

На рынке бытует мнение, что все это движение происходит сейчас исключительно для того, чтобы создать условия для продавливания позиции России на ближайших консультациях по транзитному соглашению с Украиной. То есть шансы на то, что удастся договориться о коротком сроке прокачки газа по территории Украины, тают на глазах, так как объективно «Северный поток — 2» еще не достроен, а мощности использования Opal могут быть вновь ограничены уже в 2020 году.

Поэтому без транзита через Украину газовому гиганту не обойтись, и вести диалог российской стороне будет все сложнее. Из всей этой ситуации можно сделать один общий вывод, что многочисленные судебные разбирательства уже серьезно влияют на дальнейшую судьбу российских газопроводных проектов, полагает Илья Жарский. И с учетов скорректированного энергетического законодательства ЕС, Газпром будет вынужден идти навстречу европейским партнерам в переговорах.

Вообще же, уверен директор Фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов, это не последний виток в споре о предоставлении «Газпрому» дополнительных 40% мощности газопровода Opal. Несмотря на то, что Суд ЕС поддержал позицию PGNiG, руководствуясь действующими нормами в энергетическом законодательстве Европы, по факту никаких иных претендентов на данные мощности просто нет и быть не может в силу технологической связи между конкретным внутриевропейским газопроводом и «Северным Потоком».

То есть все то время, пока «Газпром» ограничивают в доступе к дополнительным, сверх зарезервированных для него 50%, мощностям, Opal, один из самых дорогих европейских проектов в сфере транспортировки газа внутри Союза, попросту работает вполсилы. Выгодно ли это Германии, по чьей территории и с привлечением чьих средств строился газопровод? Выгодно ли это Чехии, к чьим границам с его помощью поставляется газ? Выгодно ли это импортерам российского газа, а так же конечным потребителям в лице промышленных предприятий и простых жителей Европы?

Безусловно, нет, говорит эксперт. Зато это выгодно польской PGNiG. Поскольку, во-первых, она действительно может недосчитаться прибыли в случае снижения объемов транзита по ее газотранспортной системе, в связи с расширением поставок по СП и СП-2. Во-вторых, компания вложила немалые средства в развитие терминалов в порту Свиноустьце, с помощью которого планирует реэкспортировать американский СПГ, а чем больше «Газпром» поставляет дешевого трубопроводного газа в Европу, тем ниже будет спрос на дорогой реэкспортированный сжиженный газ из Польши.

Никакого компромисса тут нет и быть не может, считает Александр Пахомов, поскольку наращивание экспорта «Газпромом» не может быть выгодно PGNiG, поэтому польская компания будет и дальше всеми возможными законными способами пытаться блокировать рост поставок российского газа в ЕС. Но, при условии заинтересованности со стороны всего остального Европейского союза, ситуация еще может поменяться.

Также Александр Пахомов обращает внимание на то, что Opal проектировался и даже вводился в эксплуатацию (2011 год) до введения ограничений по Третьему энергопакету, то есть его проект не учитывал рисков того, что 50% могут у единственного поставщика просто отобрать. Очевидно также, что с запуском СП-2 50% мощностей Opal будет не хватать для качественного роста объемов поставок.

Выход из ситуации есть, он вполне очевиден, полагает эксперт. Это построить газопровод-дублер, мощность которого будет учитывать риски изъятия 50%. Такой газопровод Eugal есть, и он уже строится, хотя власти Польши об этом по понятным причинам не говорят, поскольку в этом случае их победа в суде выглядела бы Пирровой, каковой она по сути и является.