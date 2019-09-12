Диетологи назвали пять углеводных продуктов, сжигающих жир

Врачи назвали углеводные продукты, помогающие сжигать лишние килограммы, передает портал «Актуальные новости».

Все продукты списка не только питательны, но и обладают жиросжигающих эффектом. Первой в списке значится богатая клетчаткой стручковая фасоль, которая также является низкокалорийным продуктом и положительно воздействует на иммунитет.

На второе место диетологи ставят грибы, которые содержат в своем составе ряд антиоксидантов, помогающих повысить сопротивляемость организма к различным воспалительным процессам.

Кукуруза, употребление которой традиционно избегают люди, следящие за своим весом, также положительно воздействует на обмен веществ, помогая предотвратить отложение жировой ткани. Происходит это за счет большого количества клетчатки, а также йода, фосфора, кальция и других микроэлементов, содержащихся в продукте.

Еще одни углеводный продукт в этом списке паста из твердых сортов пшеницы. Однако для положительного эффекта блюдо необходимо дополнить только овощами, исключив вредные соусы.