Евросоюз продлил индивидуальные антироссийские санкции

Совет Евросоюза продлил на 6 месяцев индивидуальные санкции в отношении физических и юридических лиц, которых в ЕС считают причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Как отмечается в специальном коммюнике ЕС, к 170 гражданами и к 44 компаниям продлены ограничительные меры, которые включают в себя замораживание финансовых средств, а также ограничения на поездки в страны Евросоюза, передаёт агентство «Интерфакс».

Напомним, сейчас в отношении нашей страны действует сразу несколько пакетов санкций, который ввёл Евросоюз. Это как экономические, так и индивидуальные санкции, а также ограничительные меры по Крыму – речь идёт о запрете для бизнеса Старого Света вести какие-либо дела на полуострове.