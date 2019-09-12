Украина увеличивает запасы газа

Украина накопила в своих подземные хранилищах более 19 млрд кубометров газа - сообщил в Facebook глава Национальной акционерной компании «Нефтегаз Украины» Андрей Коболев. Запасы газа в подземных хранилищах продолжают увеличиваться на 70 -80 млн кубометров газа в сутки. По мнению руководства «Нефтегаза Украины» для прохождения отопительного сезона Украине необходимо иметь 20 млрд кубометров газа в своих хранилищах в случае прекращения российского транзита.

1 января 2020 года заканчивается истекает контракт между Россией и Украиной на поставку и транзит природного газа. В ноябре 2015 года Украина объявила о прекращении закупок российского газа, но она использует транзитный российский газ, который является «европейский» лишь на бумаге.