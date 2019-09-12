Киев и Париж рассчитывают на скорую встречу в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от нового посла Франции на Украине Этьена де Понсена и «выразил надежду на проведение встречи на уровне глав государств-участников в Париже уже в ближайшее время» - сообщает пресс-служба Зеленского.

Этьен де Понсен, после встречи с Зеленским заявил журналистам, что в встреча в «нормандском формате» может состоятся уже в сентябре этого года. «Я могу подтвердить, что в настоящее время происходят очень тесные контакты на уровне президента нашей республики Макрона с канцлером Германии Меркель и одновременно с президентами Зеленским и Путиным в надежде провести указанную встречу еще до конца текущего месяца» - сказал Понсен.