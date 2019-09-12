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Курс доллара пошел на разворот

Москва, 12.09.2019
  • Курс доллара пошел на разворот

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Накануне российский рубль упал к доллару и сократил темпы роста к евро на ожиданиях заседания ЕЦБ, которое состоится уже сегодня. Так, на закрытии основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 65,61 руб., что на 8,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 72,04 руб., подешевев за сутки на 23,5 коп. При этом днём 11 сентября евро опускался ниже 72 руб. впервые со 2 августа.

По мнению экспертов, вечером в среду рубль развернулся вниз к доллару и сократил свой рост к евро сразу из-за нескольких факторов. Кроме ожидания заседания европейского регулятора, где предположительно будет снижена ключевая ставка, против нацвалюты также сыграло резкое падения цен на «чёрное золото».

Напомним, в среду вечером нефтяные котировки снизились после информации, которую распространило агентство Bloomberg о том, что глава Белого дома Дональд Трамп обсуждал возможность ослабления санкций в отношении Ирана, чтобы поспособствовать проведению встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани позднее в сентябре.

Ещё одно очень важное для рубля события произойдёт на следующей неделе, когда ФРС будет решать, как поступить со ставкой. Трейдеры в целом уверены в том, что американский центробанк снизит её на 0,25 п.п.

Евгений Маришин из ИФК «Солид» напомнил, что с начала этой недели на внутреннем валютном рынке наблюдается отсутствие ярко выраженной динамики в ожидании заседаний мониторингового комитета ОПЕК+ и ЕЦБ. Поэтому рынок находится в подвешенном состоянии. По его мнению, опережающее снижение евро в паре с рублем в сравнении с парой доллар-рубль объясняется слабостью евро из-за состояния европейской экономики и ожиданиями решений ЕЦБ.

В свою очередь аналитики банка «Санкт-Петербург» считают, что в ближайшие недели результаты заседаний центробанков и предшествующие им публикации экономических статистических данных могут усилить волатильность на валютных рынках, а мягкая риторика ЕЦБ - позитив, что приведёт к дальнейшему укреплению рубля. Однако, как предположили эксперты, потенциал для снижения курса доллара к рублю останется ограниченным. Прогноз аналитиков банка: в ближайшее время рубль будет оставаться в диапазоне 65-66,5 руб.

Между тем, Андрей Кочетков уверен, что кроме фактора возможного смягчения от европейского регулятора, на рынке могут усилиться и ожидания того, что Федрезерв также продолжит снижать ставку, что очень позитивно скажется на курсе рубля, который уже на следующей неделе резко усилит свой рост по отношению, как к доллару, так и к евро.

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