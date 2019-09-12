Лондон обнародовал наихудший сценарий Brexit без сделки

Британское правительство опубликовало документ под названием «Операция Yellowhammer» или «жесткий Brexit», который представляет сценарий для экономики страны на случай выхода Лондона из Евросоюза без соглашения с Брюсселем, пишет The Guardian, ссылаясь на текст документа. Отмечается, что наиболее пессимистичный вариант развития событий предан огласке под напором парламентариев.

В документе отмечается, что подобный сценарий может привести к подорожанию продовольствия и топлива, нарушению поставок лекарств и беспорядкам на улицах Великобритании. Помимо этого выход без четкого соглашения с ЕС приведет к серьезным проблемам на границе, где из-за неготовности к введению таможенного контроля на границе с Францией, могут скопиться порядка 85% грузовиков, пересекающих Ла-Манш. Отмечается, что ситуация может сохраняться до трех месяцев.

Также в документе отмечается, что Лондону придется установить жесткую границу между Северной Ирландией, которая входит в состав Великобритании, и независимой Республикой Ирландия.

Напомним, крайний срок Brexit назначен на 31 октября 2019 года и, чтобы избежать «жесткого» сценария выхода из Евросоюза, Лондону необходимо ратифицировать соглашение о выходе из объединения.